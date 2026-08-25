Les principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connus

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Les principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connus

Le journal « Vanguard » a publié le classement des cinq principaux favoris pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, le Ballon d'Or 2026. Ce classement a été établi en tenant compte des résultats suivant la Coupe du Monde.

1. Rodri Hernández — Espagne, « Barcelona ». Il a grandement contribué à la victoire de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026, étant désigné meilleur joueur du tournoi avec le « Ballon d'Or » (Golden Ball) . Suite à ce résultat, il est considéré comme le « Ballon d'Or » (Ballon d'Or) favori principal pour le trophée.

2. Harry Kane — Angleterre, « Bayern ». L'attaquant a marqué 61 buts en 51 matchs lors de la saison 2025/26 et a remporté le « Soulier d'Or » européen. Kane a remporté le championnat et la Coupe d'Allemagne avec le Bayern.

3. Lamine Yamal — Espagne, « Barcelona ». Le joueur de 19 ans a joué un rôle clé dans la conquête d'un nouveau titre de La Liga avec son club. Il a enregistré 24 buts et 18 passes décisives au cours de la saison.

4. Kylian Mbappé — France, « Real Madrid ». Il est devenu le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 10 réalisations. De plus, Mbappé a marqué 42 buts en 44 matchs pour le Real Madrid en club.

5. Lionel Messi — Argentine, « Inter Miami ». Le joueur de 39 ans a marqué 8 buts lors de la Coupe du Monde, aidant l'Argentine à atteindre la finale. Dans le match décisif, l'Argentine a été battue par l'Espagne.

La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026 aura lieu le 26 octobre à Londres . Le tenant du titre est l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Ousmane Dembélé.

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