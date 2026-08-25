Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !

Le club londonien de Tottenham a réalisé un transfert important pour renforcer sa ligne d'attaque. Le 25 août, de Manchester City, l'ailier brésilien Savio a officiellement rejoint les « Spurs ».

L'entraîneur des Londoniens, Roberto De Zerbi , a partagé ses réflexions après la présentation du nouveau joueur, soulignant comment son style de jeu apportera un nouveau souffle aux attaques de l'équipe.

« Un attaquant intrépide et des mouvements imprévisibles » : L'évaluation du coach

Le technicien italien a salué le potentiel technique du Brésilien de 22 ans :

« Savio est un joueur qui apporte une grande énergie, de la créativité et une haute qualité sur les ailes. Il n'a jamais peur de percuter et est capable de faire basculer le sort d'un match par ses mouvements imprévisibles. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous », a déclaré De Zerbi lors d'une interview accordée au service de presse du club.

Renforcer les ailes après un début difficile

La nouvelle saison n'a pas commencé comme prévu pour le club londonien :