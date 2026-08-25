Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !

·0·Sport
Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !

Le club londonien de Tottenham a réalisé un transfert important pour renforcer sa ligne d'attaque. Le 25 août, de Manchester City, l'ailier brésilien Savio a officiellement rejoint les « Spurs ».

L'entraîneur des Londoniens, Roberto De Zerbi , a partagé ses réflexions après la présentation du nouveau joueur, soulignant comment son style de jeu apportera un nouveau souffle aux attaques de l'équipe.

« Un attaquant intrépide et des mouvements imprévisibles » : L'évaluation du coach

Le technicien italien a salué le potentiel technique du Brésilien de 22 ans :

« Savio est un joueur qui apporte une grande énergie, de la créativité et une haute qualité sur les ailes. Il n'a jamais peur de percuter et est capable de faire basculer le sort d'un match par ses mouvements imprévisibles. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous », a déclaré De Zerbi lors d'une interview accordée au service de presse du club.

Renforcer les ailes après un début difficile

La nouvelle saison n'a pas commencé comme prévu pour le club londonien :

  • Défaite lors de la 1ère journée : Lors de la journée d'ouverture de la Premier League, Tottenham s'est incliné à l'extérieur contre Manchester Citysur le score de 0-3 ;

  • Le prochain défi : Les « Spurs » affronteront bientôt Charlton le 26 août dans le cadre de la League Cup ;

  • Attente de débuts : De Zerbi vise à intégrer rapidement Savio dans le système de l'équipe pour restaurer l'efficacité offensive.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connusLes principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connusAujourd'hui, 20:29Accord avec City : Romano révèle la décision de la star de ChelseaAccord avec City : Romano révèle la décision de la star de ChelseaAujourd'hui, 20:25Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?Aujourd'hui, 20:17Lamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amieLamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amieAujourd'hui, 19:32Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?Aujourd'hui, 19:01Le transfert potentiel de Neymar à l'Inter Miami pourrait être une erreur pour la MLSLe transfert potentiel de Neymar à l'Inter Miami pourrait être une erreur pour la MLSAujourd'hui, 18:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane