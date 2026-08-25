Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !
Le club londonien de Tottenham a réalisé un transfert important pour renforcer sa ligne d'attaque. Le 25 août, de Manchester City, l'ailier brésilien Savio a officiellement rejoint les « Spurs ».
L'entraîneur des Londoniens, Roberto De Zerbi , a partagé ses réflexions après la présentation du nouveau joueur, soulignant comment son style de jeu apportera un nouveau souffle aux attaques de l'équipe.
« Un attaquant intrépide et des mouvements imprévisibles » : L'évaluation du coach
Le technicien italien a salué le potentiel technique du Brésilien de 22 ans :
« Savio est un joueur qui apporte une grande énergie, de la créativité et une haute qualité sur les ailes. Il n'a jamais peur de percuter et est capable de faire basculer le sort d'un match par ses mouvements imprévisibles. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous », a déclaré De Zerbi lors d'une interview accordée au service de presse du club.
Renforcer les ailes après un début difficile
La nouvelle saison n'a pas commencé comme prévu pour le club londonien :
Défaite lors de la 1ère journée : Lors de la journée d'ouverture de la Premier League, Tottenham s'est incliné à l'extérieur contre Manchester Citysur le score de 0-3 ;
Le prochain défi : Les « Spurs » affronteront bientôt Charlton le 26 août dans le cadre de la League Cup ;
Attente de débuts : De Zerbi vise à intégrer rapidement Savio dans le système de l'équipe pour restaurer l'efficacité offensive.
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