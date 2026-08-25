Boakye sauve Andijan, l'AGMK perd des points à domicile : les détails de la 19e journée

·1·Sport
Boakye sauve Andijan, l'AGMK perd des points à domicile : les détails de la 19e journée

Superligue d'OuzbékistanLa 19e journée a offert aux fans une intensité réelle et des résultats inattendus. À Andijan, le sort du match s'est décidé dans les dernières minutes, tandis qu'à Olmaliq, les visiteurs ont fait preuve d'héroïsme pour forcer l'adversaire au partage des points.

Les deux rencontres ont intensifié la lutte dans le milieu et le bas du classement.

Le récital de Boakye à la « Bobur Arena » : Andijan — Khorezm 1-0

Andijan a accueilli le club de Khorezm (Ourguentch) sur son terrain. La rencontre s'est terminée par une victoire dramatique 1-0 pour les hôtes :

  • Le héros sorti du banc : Entré en jeu à la 73e minute sur décision de l'entraîneur des « Aigles », le légionnaire Martin Boakye a marqué le but décisif à la 87e minute, devenant le héros du match ;

  • Situation au classement : Grâce à cette précieuse victoire, Andijan porte son total à 27 points et consolide sa 7e place. Khorezm, battu, reste 11e avec 20 points.

Feuille de match :

  • Andijan : Potapov, Andronikashvili, Kholdorkhonov (Sulaymonov, 62e), Ashortia (Turgunboev, 74e), Iminov (Cheran, 62e), Komilov, Chalasan, Temirov, Tukhtakhodjaev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boakye, 73e) ;

  • Khorezm : Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64e), Shiryaev, Lohan, Ortikboev, Khamidjonov (Izzatov, 72e), Rom, Pirmuhammadov, Khoshimov, Abdukhamidov, Sabino.

Un carton rouge à la 17e minute et de l'abnégation à Olmaliq : AGMK — Surkhon 0-0

Dans une autre affiche de la journée, l'AGMK dirigé par Mirjalol Qosimov n'a pas réussi à battre le Surkhon (Termez) à domicile :

  • Expulsion précoce : Dès la 17e minute, le joueur de Surkhon Shukurullaev a été expulsé, obligeant les visiteurs à défendre à dix pendant plus de 70 minutes ;

  • Un nul héroïque : Malgré leur infériorité numérique, les visiteurs ont repoussé toutes les offensives adverses pour conserver un point précieux (0-0) ;

  • Répartition des points : L'AGMK occupe la 5e place avec 29 points, tandis que Surkhon pointe à la 13e place avec 20 points.

Feuille de match :

  • AGMK : Abdunabiev, Ahmadaliev, Karimov, Toirov, Muqimjonov, Qosimov, Papava, Sentoku, Abdurazzaqov, Kholmurodov, Sobirjonov ;

  • Surkhon : Boymurodov, Shamsiev, Tursunov, Sherboetaev, Friday, Ramazonov, Uktamov, Qodirov, Tornike, Shukrullaev, Shaydulov.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !Savio est désormais à Londres : De Zerbi s'exprime sur son transfert à Tottenham !Aujourd'hui, 20:32Les principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connusLes principaux favoris pour le Ballon d'Or 2026 sont connusAujourd'hui, 20:29Accord avec City : Romano révèle la décision de la star de ChelseaAccord avec City : Romano révèle la décision de la star de ChelseaAujourd'hui, 20:25Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?Aujourd'hui, 20:17Lamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amieLamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amieAujourd'hui, 19:32Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?Aujourd'hui, 19:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane