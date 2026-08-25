Boakye sauve Andijan, l'AGMK perd des points à domicile : les détails de la 19e journée

Superligue d'OuzbékistanLa 19e journée a offert aux fans une intensité réelle et des résultats inattendus. À Andijan, le sort du match s'est décidé dans les dernières minutes, tandis qu'à Olmaliq, les visiteurs ont fait preuve d'héroïsme pour forcer l'adversaire au partage des points.

Les deux rencontres ont intensifié la lutte dans le milieu et le bas du classement.

Le récital de Boakye à la « Bobur Arena » : Andijan — Khorezm 1-0

Andijan a accueilli le club de Khorezm (Ourguentch) sur son terrain. La rencontre s'est terminée par une victoire dramatique 1-0 pour les hôtes :

Le héros sorti du banc : Entré en jeu à la 73e minute sur décision de l'entraîneur des « Aigles », le légionnaire Martin Boakye a marqué le but décisif à la 87e minute, devenant le héros du match ;

Situation au classement : Grâce à cette précieuse victoire, Andijan porte son total à 27 points et consolide sa 7e place. Khorezm, battu, reste 11e avec 20 points.

Feuille de match :

Andijan : Potapov, Andronikashvili, Kholdorkhonov (Sulaymonov, 62e), Ashortia (Turgunboev, 74e), Iminov (Cheran, 62e), Komilov, Chalasan, Temirov, Tukhtakhodjaev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boakye, 73e) ;

Khorezm : Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64e), Shiryaev, Lohan, Ortikboev, Khamidjonov (Izzatov, 72e), Rom, Pirmuhammadov, Khoshimov, Abdukhamidov, Sabino.

Un carton rouge à la 17e minute et de l'abnégation à Olmaliq : AGMK — Surkhon 0-0

Dans une autre affiche de la journée, l'AGMK dirigé par Mirjalol Qosimov n'a pas réussi à battre le Surkhon (Termez) à domicile :

Expulsion précoce : Dès la 17e minute, le joueur de Surkhon Shukurullaev a été expulsé, obligeant les visiteurs à défendre à dix pendant plus de 70 minutes ;

Un nul héroïque : Malgré leur infériorité numérique, les visiteurs ont repoussé toutes les offensives adverses pour conserver un point précieux (0-0) ;

Répartition des points : L'AGMK occupe la 5e place avec 29 points, tandis que Surkhon pointe à la 13e place avec 20 points.

Feuille de match :