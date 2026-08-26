Pourquoi le directeur de la CIA John Ratcliffe s'est-il rendu secrètement au Kremlin ? (Principales hypothèses)

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Pourquoi le directeur de la CIA John Ratcliffe s'est-il rendu secrètement au Kremlin ? (Principales hypothèses)

Le 25 août, le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, John Ratcliffe, est arrivé à Moscou pour une visite secrète non annoncée officiellement. Un avion de transport militaire lourd Boeing C-17 de l'US Air Force a atterri à l'aéroport de Vnukovo après avoir survolé Riga le matin, et est reparti vers 19h00 le même jour.

Cet événement a marqué le premier voyage des chefs de la CIA à Moscou depuis l'automne 2021 (lorsque William Burns était venu dans un contexte de tensions autour de l'Ukraine). Ce fut également la première visite d'un haut représentant de l'administration américaine en Russie depuis janvier 2026.

Le plan annulé de Poutine et le « silence » du Kremlin

Les détails de la visite sont gardés extrêmement secrets :

  • La position officielle du Kremlin : Le service de presse du Kremlin a déclaré ne pas être au courant de la présence de l'avion américain à Vnukovo et qu'aucune rencontre avec l'administration américaine n'était prévue ;

  • Changement dans l'agenda de Poutine : Le correspondant du Kremlin, Alexandre Iounachev, a rapporté qu'en raison de l'arrivée de Ratcliffe, le président russe Vladimir Poutine a modifié son emploi du temps en urgence et annulé un événement majeur prévu pour le 25 août ;

  • Informations d'Axios : La publication souligne que le chef du renseignement est venu à Moscou précisément pour des négociations à huis clos.

Quel était le but de la visite du directeur de la CIA ? Principales hypothèses

La presse internationale et les analystes avancent 4 raisons principales pour cette visite :

  • 1. La libération du prisonnier américain Charles Zimmerman : La journaliste Ksenia Sobtchak écrit que la visite est liée à la libération de Charles Zimmerman, citoyen américain emprisonné en Russie. Si cela est confirmé, il serait le deuxième Américain libéré en un mois sans échange, après Robert Gilman, ouvrant la voie à un dialogue de paix ;

  • 2. Une « opération majeure » secrètement préparée : Selon des sources proches de Kyrylo Boudanov, les négociations ont porté sur une opération spéciale préparée dans le secret le plus total, dont les résultats auront un impact sérieux sur les processus futurs ;

  • 3. Avertissement direct sur l'OTAN et la mobilisation : Le Wall Street Journal et l'expert Michael Weiss estiment que le renseignement américain a obtenu des informations sur les préparatifs d'une nouvelle mobilisation en Russie et sur un plan visant à « tester la détermination de l'OTAN » par des sabotages et des drones dans les pays baltes, en Pologne et en Scandinavie. Ratcliffe est venu personnellement avertir Poutine des conséquences d'une escalade ;

  • 4. Le facteur iranien : Alors que Washington a annoncé une nouvelle campagne de pression contre Téhéran, la position d'allié de la Russie dans les tensions entre les États-Unis et l'Iran a pu être discutée.

La demande des États-Unis à l'Ukraine et le « bond » boursier

L'arrivée du chef de la CIA à Moscou a eu un impact immédiat sur les processus militaires et économiques :

  • Demande de suspension des frappes : Selon Axios et le Financial Times, Washington a averti Kiev de la visite d'une délégation de haut niveau et a demandé de ne pas lancer de frappes de drones ou de missiles sur Moscou, Saint-Pétersbourg et les régions du nord de la Russie jusqu'au 26 août ;

  • Réaction de la Bourse de Moscou : Dès la diffusion des nouvelles sur la visite de Ratcliffe, l'indice de la Bourse de Moscou a bondi de plus de 3 %, atteignant 2141,46 points. Une fois l'avion reparti de Vnukovo, les indicateurs ont de nouveau chuté.

Ce vol de quelques heures de John Ratcliffe montre que, dans les coulisses de la grande politique, des accords importants sur la sécurité mondiale ou des avertissements fermes ont été échangés.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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