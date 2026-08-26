«Je suis perplexe, il faut peut-être sacrifier un chameau» : Kasymov après le match contre «Surkhon»

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«Je suis perplexe, il faut peut-être sacrifier un chameau» : Kasymov après le match contre «Surkhon»

Superligue d'Ouzbékistandans le cadre de la 19e journée, l'AGMK, qui recevait le club de «Surkhon» Termez sur son terrain, n'a pas réussi à ouvrir le score malgré une supériorité numérique dès la 17e minute, se contentant d'un match nul 0-0.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur principal des Almalyk, Mirjalol Kasymov a participé à la conférence de presse, exprimant ouvertement ses préoccupations concernant l'incapacité de son équipe à marquer lors des trois derniers matchs et le manque de réalisme devant le but.

«Les points ne sont pas donnés pour les occasions, mais pour les buts»

Le coach de l'AGMK a souligné que son équipe crée beaucoup d'attaques, mais manque de chance et de précision dans le dernier geste :

«C'est le troisième match où nous ne marquons aucun but. Honnêtement, je suis perplexe. Nous avons assez d'occasions, mais je le dis toujours : dans le football, on ne donne pas de points pour les occasions créées, mais pour les buts marqués. «Surkhon» a très bien défendu et leur gardien a fait des arrêts dès le début. Après cela, nous avons eu deux autres opportunités favorables, il fallait les concrétiser et terminer le travail», a déclaré Kasymov.

L'entraîneur a noté qu'il n'avait aucune plainte concernant l'engagement et les efforts de ses joueurs, soulignant qu'ils tentent de suivre les instructions à la lettre.

«15 occasions en trois matchs — il faut peut-être sacrifier un chameau»

Mirjalol Koshokovich a attiré l'attention sur le nombre d'opportunités créées par l'équipe, suggérant sur le ton de l'humour une solution à cette série de malchance :

  • 15 occasions nettes : Selon l'expert, dans une compétition aussi complexe que la Superligue, il est rare qu'une équipe crée environ 15 occasions franches en trois rencontres ;

  • Patience et travail : «En se jetant constamment vers l'avant, l'adversaire aurait pu nous punir en contre-attaque. Nous allons travailler, il n'y a pas d'autre choix. Le plus important est que l'envie est là. Je pense que ces efforts finiront par être récompensés. Chaque chose a sa raison d'être»;

  • L'humour de l'entraîneur : «Cela fait trois matchs sans but. Je vais dire aux gars, il faut peut-être sacrifier un chameau, peut-être qu'ainsi nous trouverons le chemin des filets», a ajouté l'entraîneur.

Après ce match nul, l'AGMK porte son total à 29 points et conserve la 5e place du classement, mais restaurer l'efficacité offensive reste la priorité absolue de l'équipe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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