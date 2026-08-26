Nico O'Reilly élu meilleur jeune joueur de l'année en Premier League

Le plus grand talent émergent de la saison de football anglais a été officiellement désigné. Selon les résultats du vote organisé par l'Association des footballeurs professionnels (PFA), le défenseur de Manchester City Nico O'Reilly a remporté le prestigieux prix du « Jeune joueur de l'année » (PFA Young Player of the Year) en Premier League.

Devenu un élément clé de l'équipe première sous Pep Guardiola, le défenseur anglais de 21 ans a gagné l'estime des experts et de ses pairs grâce à ses performances solides et prolifiques tout au long de la saison.

Une concurrence féroce : qui O'Reilly a-t-il devancé ?

Dans cette catégorie prestigieuse, O'Reilly s'est imposé face à une rude concurrence composée des meilleurs jeunes talents des autres grands clubs anglais :

Rayan Cherki — Manchester City (son coéquipier) ;

Max Dowman — Arsenal ;

Kobbie Mainoo — Manchester United ;

Rio Ngumoa — Liverpool ;

Eli Junior Kroupi — Bournemouth.

Une efficacité inattendue pour un défenseur : les chiffres de la saison

Nico O'Reilly s'est distingué non seulement par sa stabilité défensive, mais aussi par son implication dans la construction et la finition des attaques :

34 rencontres : Le jeune défenseur a disputé 34 matchs en Premier League, bénéficiant d'un temps de jeu régulier ;

8 actions décisives : Bien qu'il soit défenseur de métier, il a inscrit 5 buts et a délivré 3 passes décisives .

Cette polyvalence exceptionnelle en défense et en attaque place O'Reilly, âgé de 21 ans, parmi les étoiles les plus prometteuses du football anglais.