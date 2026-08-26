7 buts à Bakou et le but de Rakhmonaliev : le Sabah se qualifie pour la phase de ligue de la LDC

Le match retour des barrages de la Ligue des champions de l'UEFA a offert un véritable thriller footballistique à Bakou. Le club azerbaïdjanais du Sabah a accueilli l'équipe israélienne de l'Hapoel Beer-Sheva et, grâce à une remontada fantastique après 120 minutes de jeu, a décroché son billet pour la nouvelle phase de ligue de la LDC.

Après avoir perdu le match aller 1-2, les joueurs de Bakou ont fait preuve d'une grande détermination et d'une volonté de gagner devant leurs supporters.

Le salut à la 74e minute : le but crucial d'Umarali Rakhmonaliev

La rencontre a très mal commencé pour les hôtes :

La pression adverse : Dès la 10e minute, Zlatanovic a ouvert le score. Bien que Nwachukwu ait égalisé à la 38e minute, Mizrahi a redonné l'avantage aux Israéliens à la 61e minute ;

La réponse du légionnaire ouzbek : Mené 2-4 sur l'ensemble des deux matchs, le Sabah a été sauvé à la 74e minute par Umarali Rakhmonaliev . Le milieu de terrain ouzbek a marqué un but décisif pour égaliser à 2-2, redonnant un second souffle à son équipe (il a été remplacé à la 82e minute pour des raisons tactiques) ;

Le drame de la 90+4e minute : À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Mutalimov a inscrit le 3e but, portant le score à 3-2 et égalisant sur l'ensemble des deux matchs (4-4), envoyant ainsi le match en prolongation.

Victoire en prolongation et phase de ligue

Ayant pris l'ascendant psychologique, le Sabah a totalement dominé son adversaire durant la prolongation :

101e minute : Mbina a marqué le 4e but des locaux ;

115e minute : Miskic a scellé le score final à 5-2 (6-4 au score cumulé).

Qualifications LDC. Barrages, match retour :

Sabah — Hapoel Beer-Sheva 5-2 (Match aller : 1-2)

Buts : Nwachukwu 38, Rakhmonaliev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskic 115 — Zlatanovic 10, Mizrahi 61.

Ainsi, le club du Sabah, où évolue Umarali Rakhmonaliev, a surmonté une épreuve difficile et s'est officiellement qualifié pour la nouvelle phase de ligue de la Ligue des champions.