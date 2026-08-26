Bruno Fernandes élu joueur de l'année en Angleterre !

Le trophée individuel le plus prestigieux de la saison de football anglais a trouvé son vainqueur. L'Association des footballeurs professionnels d'Angleterre (PFA), suite aux résultats officiels du vote, a désigné le capitaine de Manchester United, le milieu de terrain portugais de 31 ans Bruno Fernandes, comme meilleur joueur de la Premier League la saison dernière (PFA Player of the Year).

Ce prix revêt une importance particulière car il est déterminé par les votes des joueurs eux-mêmes.

Concurrence et domination absolue

Bruno Fernandes a devancé les stars des meilleurs clubs anglais dans la course au trophée :

Manchester City : Erling Haaland et Rayan Cherki ;

les leaders d'Arsenal : Declan Rice, Gabriel Magalhães et le gardien David Raya.

Il est à noter que le meneur de jeu portugais avait déjà remporté le prix du meilleur joueur de la saison selon les organisateurs officiels de la Premier League et l'Association des journalistes de football (FWA). Ainsi, Bruno a raflé toutes les distinctions individuelles majeures de l'année.

Un record de 21 passes décisives

Le leader des « Red Devils » s'est distingué par sa créativité et sa régularité inégalées sur le terrain la saison dernière :

35 matchs : Bruno a disputé 35 rencontres en Premier League ;

21 passes décisives : le milieu de terrain portugais a totalisé 21 passes décisives au cours de la saison, devenant le meilleur passeur de la ligue et prouvant une fois de plus qu'il est le chef d'orchestre de l'attaque de son équipe.

Cette reconnaissance prestigieuse pour le milieu de terrain de 31 ans marque une nouvelle page brillante dans l'histoire de Manchester United.