Coup inattendu pour le président français Macron : une femme le gifle dans la foule (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a été confronté à une situation inattendue lors d'un événement public. Les images montrant le moment où une personne dans la foule le frappe au visage sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo diffusée, on voit une personne s'approcher de Macron alors qu'il échangeait avec le public et lui porter un coup au visage.

Aucun détail précis sur l'incident ni sur les motivations de l'acte n'a été communiqué.

Ce n'est pas la première fois que des rapports font état d'une agression physique contre le président français lors de ses interactions avec les citoyens dans des lieux publics.

En 2021, lors d'une visite dans le département de la Drôme en France, Macron avait notamment reçu une gifle de la part d'un individu présent dans la foule.

Cet événement avait également suscité un grand émoi et remis la question de la sécurité présidentielle au centre des débats.