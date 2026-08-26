Plus de 1000 cahiers ! Des étudiants chinois montrent un travail record

·61·Monde
Plus de 1000 cahiers ! Des étudiants chinois montrent un travail record

Une nouvelle tendance gagne en popularité en Chine, visant à montrer les efforts fournis par les étudiants pour intégrer une université prestigieuse. Certains jeunes présentent plus de 1000 cahiers remplis pendant leur préparation aux examens.

Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les étudiants rassemblent et montrent à la caméra les cahiers qu'ils ont remplis au fil des années.

Leur objectif est simple : montrer combien de temps, d'énergie et de patience sont nécessaires pour accéder à un établissement d'enseignement supérieur de renom.

Le nombre de cahiers présentés par certains étudiants dépasse les 1000. Cela permet d'imaginer à quel point le processus de préparation est intense.

Derrière chaque cahier se cachent des centaines d'heures de cours, d'exercices, de corrections d'erreurs et de répétitions constantes. En Chine, la concurrence pour entrer dans les universités prestigieuses est féroce. C'est pourquoi les étudiants partagent leur processus de préparation sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres que derrière chaque grand résultat se cache un travail acharné.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi le directeur de la CIA John Ratcliffe s'est-il rendu secrètement au Kremlin ? (Principales hypothèses)Pourquoi le directeur de la CIA John Ratcliffe s'est-il rendu secrètement au Kremlin ? (Principales hypothèses)Aujourd'hui, 07:17Le détroit d'Ormuz entièrement déminé : Trump lance un nouvel ultimatum à l'IranLe détroit d'Ormuz entièrement déminé : Trump lance un nouvel ultimatum à l'IranAujourd'hui, 07:12L'ancien président arménien Robert Kotcharian et ses fils arrêtés !L'ancien président arménien Robert Kotcharian et ses fils arrêtés !Aujourd'hui, 06:58Aide surprise de 76 millions de dollars d'un milliardaire suédois pour les enfants de GazaAide surprise de 76 millions de dollars d'un milliardaire suédois pour les enfants de GazaAujourd'hui, 05:55Pourquoi les jeunes hommes en Éthiopie marchent-ils sur des échasses ? Une raison surprenantePourquoi les jeunes hommes en Éthiopie marchent-ils sur des échasses ? Une raison surprenanteAujourd'hui, 05:51Coup inattendu pour le président français Macron : une femme le gifle dans la foule (vidéo)Coup inattendu pour le président français Macron : une femme le gifle dans la foule (vidéo)Aujourd'hui, 05:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public