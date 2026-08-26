Plus de 1000 cahiers ! Des étudiants chinois montrent un travail record

Une nouvelle tendance gagne en popularité en Chine, visant à montrer les efforts fournis par les étudiants pour intégrer une université prestigieuse. Certains jeunes présentent plus de 1000 cahiers remplis pendant leur préparation aux examens.

Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les étudiants rassemblent et montrent à la caméra les cahiers qu'ils ont remplis au fil des années.

Leur objectif est simple : montrer combien de temps, d'énergie et de patience sont nécessaires pour accéder à un établissement d'enseignement supérieur de renom.

Le nombre de cahiers présentés par certains étudiants dépasse les 1000. Cela permet d'imaginer à quel point le processus de préparation est intense.

Derrière chaque cahier se cachent des centaines d'heures de cours, d'exercices, de corrections d'erreurs et de répétitions constantes. En Chine, la concurrence pour entrer dans les universités prestigieuses est féroce. C'est pourquoi les étudiants partagent leur processus de préparation sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres que derrière chaque grand résultat se cache un travail acharné.