Aide surprise de 76 millions de dollars d'un milliardaire suédois pour les enfants de Gaza

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Aide surprise de 76 millions de dollars d'un milliardaire suédois pour les enfants de Gaza

Un important programme d'aide internationale a été annoncé pour les enfants de Gaza. La fondation Akelius, liée au milliardaire suédois Roger Akelius, a alloué 800 millions de couronnes suédoises, soit environ 76 millions de dollars, pour soutenir les enfants de la région.

L'aide sera acheminée par l'UNICEF dans le cadre d'un programme de 5 ans. L'objectif principal est de rétablir l'éducation des enfants à Gaza et de les protéger.

Selon le plan :

financer le fonctionnement de 400 écoles ;

payer les salaires des enseignants ;

fournir aux enfants de la nourriture et des fournitures scolaires ;

apporter un soutien psychologique ;

organiser des services d'eau potable et de vaccination.

Les fonds de la Fondation Akelius seront complétés par 400 millions de couronnes alloués par le gouvernement suédois. En conséquence, le montant total de l'aide au soutien des enfants de Gaza atteindra 1,2 milliard de couronnes suédoises, soit près de 114 millions de dollars.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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