L'ancien président arménien Robert Kotcharian et ses fils arrêtés !

Le matin du 25 août, un nouveau séisme a secoué la vie politique arménienne. L'ancien président du pays, âgé de 71 ans, Robert Kotcharian a été arrêté, conduit au Comité anti-corruption et officiellement inculpé.

L'avocat Aram Orbelyan et la porte-parole du comité spécial, Marina Oganjanyan, ont confirmé que des perquisitions et des procédures d'enquête à grande échelle sont en cours aux domiciles de l'ancien chef d'État et de son fils, Levon Kotcharian, député du bloc d'opposition « Arménie », ainsi qu'à des dizaines d'autres adresses.

Accusations du parquet : Abus de pouvoir et blanchiment d'argent

Le parquet général d'Arménie a ouvert une enquête contre l'ancien président pour des chefs d'accusation graves :

Chefs d'accusation : Une procédure pénale a été engagée contre Kotcharian pour abus de pouvoir, corruption à grande échelle et légalisation illégale de fonds massifs (blanchiment d'argent) ;

Poursuites pénales familiales : Par décision du procureur, des poursuites pénales ont également été engagées contre un autre fils de l'ancien président, Sedrak Kotcharian et huit autres personnes ;

Version de l'enquête : Kotcharian est soupçonné d'avoir, en complicité avec d'autres personnes durant sa présidence entre 1998 et 2008, transféré illégalement des biens publics précieux à des entreprises et individus proches, sans enchères et à des prix bien inférieurs à la valeur du marché.

Conflit avec Pashinyan et accusations de vengeance politique

Cette arrestation retentissante n'est pas survenue par hasard :

Bataille verbale au Parlement : À peine un jour avant l'arrestation de l'ancien président, une vive altercation avait eu lieu au Parlement entre son fils Levon Kotcharian et le Premier ministre Nikol Pashinyan . Pashinyan a accusé la famille Kotcharian de « piller la richesse nationale », affirmant qu'il ne permettrait pas que des millions soient transmis en héritage ;

Position de l'opposition : Le bureau de Robert Kotcharian a fermement condamné l'arrestation, la qualifiant de nouvelle attaque politique du gouvernement actuel contre l'ancien président et sa famille.

Le passé politique complexe de Kotcharian

Ce n'est pas la première fois que Robert Kotcharian fait face à de telles procédures judiciaires :

Événements de 2018 : Kotcharian, qui a dirigé l'Arménie de 1998 à 2008, avait été arrêté en 2018 pour avoir réprimé par la force les manifestations post-électorales ayant fait 10 morts et pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, avant que la Cour constitutionnelle ne mette fin à l'affaire ;

Chef de l'opposition : En 2021, il a dirigé le bloc d'opposition « Arménie », obtenant 12 sièges au Parlement ;

Levée de l'immunité : En juin de cette année, la Commission électorale centrale avait officiellement autorisé sa mise en examen pénale.

L'ouverture d'un nouveau front par les autorités arméniennes contre l'ancien chef d'État devrait accroître les tensions politiques internes.