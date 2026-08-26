Drame en Arabie saoudite : Sadio Mané sauve Al-Nassr et arrache la victoire

Arabie saoudite La 3e journée de la Saudi Pro League a offert aux fans un scénario digne d'un film. Le club d'Al-Nassr de Riyad, malgré une infériorité numérique dès la 12e minute, a décroché une victoire sensationnelle 3-2 face à Al-Ettifaq lors d'un match intense à l'extérieur.

Menés deux fois au score, les joueurs de Riyad ont fait preuve de caractère en seconde période pour empocher trois points cruciaux.

Expulsion, sortie de Ronaldo et crise en première mi-temps

Le match a commencé de manière catastrophique pour les visiteurs :

Carton rouge précoce : Les joueurs d'Al-Nassr se sont retrouvés à 10 dès la 12e minute ;

Le premier but de Mané : Bien que Sadio Mané ait ouvert le score à la 21e minute, Al-Ettifaq, profitant de sa supériorité numérique, a accentué la pression ;

Les deux buts des locaux : Duda à la 31e minute et Medran dans le temps additionnel (45+4) ont trompé le gardien adverse, permettant aux locaux de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1 ;

Ronaldo remplacé : Le capitaine du club, Cristiano Ronaldo, a été remplacé à la mi-temps pour des raisons tactiques et par précaution physique.

Héroïsme aux 77e et 90e minutes : le récital de Sadio Mané

En seconde période, réduit à dix et privé de son capitaine, Al-Nassr n'a jamais baissé les bras :

Égalisation : À la 77e minute, Al-Amri a profité d'un cafouillage dans la surface adverse pour égaliser (2-2) ;

Le but décisif à la 90e minute : Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, Sadio Mané a encore frappé. La star sénégalaise a inscrit le but de la victoire à la 90e minute, signant un doublé et offrant à son équipe un succès 3-2.

Saudi Pro League. Résumé de la 3e journée :

Al-Ettifaq — Al-Nassr 2-3

Buteurs : Duda 31, Medran 45+4 — Mané 21, 90, Al-Amri 77.

Un leadership incontesté

Grâce à cette victoire, Al-Nassr porte son total à 9 points, conservant sa place de leader avec un bilan parfait. Ce succès arraché dans des conditions difficiles prouve les ambitions de titre du club cette saison.