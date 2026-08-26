Pourquoi les jeunes hommes en Éthiopie marchent-ils sur des échasses ? Une raison surprenante

Parmi le peuple Banna vivant dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, les jeunes hommes apprennent à marcher sur des échasses en bois dès leur enfance. À première vue, cela peut ressembler à un simple spectacle, mais pour eux, cette compétence est étroitement liée à la vie quotidienne.

Marcher sur de hautes échasses permet aux jeunes Banna de mieux observer les environs.

Grâce à cette compétence, ils peuvent :

surveiller le bétail depuis une position surélevée ;

faciliter le contrôle des animaux dans les pâturages ;

tenter de repérer à l'avance les dangers cachés dans les hautes herbes.

Il est particulièrement important pour les éleveurs de repérer de loin les prédateurs comme les lions et les léopards. Dans les régions où vit le peuple Banna, divers dangers peuvent se cacher dans les hautes herbes. On suppose également que marcher sur des échasses offre une meilleure visibilité pour détecter les serpents venimeux dissimulés près du sol.

Ces échasses, qui semblent simples, font en réalité partie intégrante de la vie quotidienne et des traditions du peuple Banna.

L'apprentissage de la marche sur échasses commence dès le plus jeune âge. Maîtriser cette technique exige un excellent équilibre, de l'agilité et du courage.