Polémique après la vidéo d'une blogueuse affirmant avoir été « verbalisée pour avoir ri »

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Polémique après la vidéo d'une blogueuse affirmant avoir été « verbalisée pour avoir ri »

Au Kazakhstan, Une blogueuse de 22 ans a attiré l'attention du public après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle allait être « verbalisée pour avoir ri ». Cependant, le ministère de l'Intérieur du pays a démenti cette allégation.

Selon la police, l'incident s'est produit vers 1 heure du matin. Les patrouilleurs ont constaté qu'une musique forte émanait d'une voiture aux fenêtres ouvertes et que les jeunes femmes faisaient du bruit.

Initialement, elles n'ont reçu qu'un avertissement verbal.

Après l'avertissement, la blogueuse s'est disputée avec les policiers. Elle a également refusé d'obtempérer à leurs demandes légales et a filmé la scène avec son téléphone.

Par la suite, plusieurs infractions administratives ont été enregistrées concernant cet incident.

La police a précisé que la blogueuse n'a pas été sanctionnée pour avoir ri, mais pour d'autres infractions. Des mesures ont été prises à son encontre pour trouble au repos nocturne, refus d'obtempérer, comportement inapproprié et diffusion de fausses informations.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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