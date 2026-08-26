L'Ordre de la Liberté pour Musk : Pourquoi Kiev a-t-elle récompensé le milliardaire ?

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L'Ordre de la Liberté pour Musk : Pourquoi Kiev a-t-elle récompensé le milliardaire ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décerné à l'entrepreneur américain et fondateur de SpaceX, Elon Musk,l'une des plus hautes distinctions du pays : l'Ordre de la Liberté (Orden Svobodi). Cette décision a été annoncée dans le décret officiel n° 835/2026 signé par le bureau du président le 26 août.

Le document précise que cette haute distinction a été remise au milliardaire américain « pour ses services personnels exceptionnels dans la protection de la vie et de la liberté des personnes, ainsi que pour le développement des relations de coopération entre les peuples d'Ukraine et des États-Unis ». décerné.

Starlink : Le facteur technique clé de la défense ukrainienne

Le réseau mondial d'internet par satellite de SpaceX, Starlink, est devenu une source de communication indispensable pour les forces armées ukrainiennes depuis le printemps 2022 :

  • Commandement et coordination des troupes : Une communication rapide et sécurisée est assurée entre les unités sur le champ de bataille ;

  • Pilotage de drones en temps réel : Les terminaux Starlink servent d'outil technique principal pour identifier les cibles et mener des frappes derrière les lignes ennemies grâce aux drones ;

  • Résistance à la guerre électronique (GE) : Malgré les brouillages radioélectriques russes, la stabilité du système reste l'un des avantages tactiques les plus importants de l'Ukraine.

La dépendance critique de Kiev et le problème des restrictions

La décoration de Musk a suscité de larges discussions en Ukraine et dans les médias internationaux :

  • Dépendance critique : Actuellement, l'armée ukrainienne ne dispose d'aucun système de communication alternatif équivalent en termes de vitesse, de couverture et de résistance à la guerre électronique ;

  • Restrictions et controverses politiques : Elon Musk a été critiqué pour avoir limité le fonctionnement de Starlink en dehors du territoire ukrainien ou près de la Crimée pour certaines opérations offensives. Néanmoins, le rôle du système dans la défense globale a été reconnu par cette haute distinction.

Alternative européenne et projets futurs avec SpaceX

Auparavant, Volodymyr Zelensky avait révélé que l'Ukraine testait un analogue alternatif développé en Europe afin de réduire sa dépendance au système Starlink.

Cependant, malgré ces tests, Kiev prévoit de maintenir un partenariat stratégique direct avec Elon Musk et SpaceX et de continuer à utiliser l'infrastructure satellitaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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