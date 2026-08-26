Bibisara Assaubayeva remporte le tournoi de parties rapides

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Bibisara Assaubayeva remporte le tournoi de parties rapides

La grand-maître kazakhe Bibisara Assaubayeva a remporté l'épreuve de parties rapides lors de l'étape européenne du WR Women's Chess Tour 2026, qui se déroule à Saint-Tropez, en France. C'est ce qu'a rapporté "Tengrisport.kz".

Lors de la finale des parties rapides disputée le 25 août, Assaubayeva a affronté la grand-maître ukrainienne Mariya Muzychuk, s'imposant face à son adversaire sur le score de 2-0.

Au cours de la compétition, Assaubayeva a éliminé l'Allemande Elisabeth Paehtz en quarts de finale, puis la Géorgienne Nino Batsiashvili en demi-finale.

Ainsi, la joueuse d'échecs de 22 ans a décroché la première place de l'étape européenne en parties rapides. Cependant, le tournoi n'est pas encore terminé. Le 26 août, les participantes s'affronteront également dans la catégorie blitz.

La dotation totale de l'étape européenne du WR Women's Chess Tour 2026 s'élève à 40 000 dollars. 20 000 dollars sont alloués à chaque discipline, et la gagnante reçoit un prix de 7 000 dollars.

Le WR Women's Chess Tour est une série de tournois d'échecs féminins internationaux organisés en 2026 sur quatre continents. À chaque étape, les compétitions de parties rapides et de blitz sont organisées selon un système à élimination directe.

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