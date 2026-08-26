Comeback fou après 0:2 : comment Al Nassr a gagné ? (vidéo)

Arabie saoudite Le match phare de la 3e journée de la Saudi Pro League, disputé au stade Prince Abdullah Al-Dabil à Dammam, a offert aux fans un véritable thriller footballistique. Le club d'Al Nassr de Riyad a réalisé une victoire fantastique 3:2 contre Al Ettifaq, malgré une infériorité numérique dès la 12e minute et un retard de 0:2.

Le déroulement des événements, du début jusqu'aux dernières secondes, a fait de ce match l'un des plus spectaculaires et héroïques de la saison.

Carton rouge, 0:2 et remplacement de Cristiano Ronaldo

Le match a commencé par un scénario catastrophe pour les joueurs de Riyad :

Gardien expulsé : Dès la 12e minute, le gardien d'Al Nassr Bento a reçu un carton rouge direct, laissant son équipe à 10 ;

Buts en série des hôtes : Profitant de sa supériorité numérique, Al Ettifaq a accentué la pression et a ouvert le score à la 31e minute grâce à Ondrej Duda . Dans le temps additionnel de la première période (45+1), Alvaro Medran a porté le score à 2:0 ;

Seconde période sans Cristiano Ronaldo : Le capitaine et leader du club, Cristiano Ronaldo a été remplacé à la mi-temps, et les joueurs de Riyad ont repris le terrain sans leur leader.

Le récital de Sadio Mané : 3 buts en 16 minutes

En seconde période, Al Nassr, à 10, a montré un caractère de guerrier, choquant les hôtes :

74e minute (Lueur d'espoir) : Sadio Mané a trouvé le chemin des filets, réduisant l'écart (2:1) ;

77e minute (Égalisation) : À peine 3 minutes plus tard, après une action dans la surface, le défenseur Abdulelah Al-Amri a rétabli l'équilibre (2:2) ;

90e minute (Le but de la victoire) : Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, Sadio Mané a inscrit son deuxième but, signant un doublé et offrant la victoire 3:2 à Al Nassr.

Saudi Pro League. Fiche technique de la 3e journée :

Al Ettifaq — Al Nassr 2:3

Buts : Duda 31, Medran 45+1 — Mané 74, 90, Al-Amri 77 ;

Expulsion : Bento 12 (Al Nassr).

Leader incontesté avec 9 points

Après cette victoire, Al Nassr porte son total à 9 points, consolidant sa place de leader au classement de la Pro League avec un bilan parfait. Al Ettifaq, battu dans ce combat acharné, reste à la 6e place avec 6 points.