Que a dit Umarali Rahmonaliyev après la victoire historique du Sabah en LDC ?

L'international ouzbek évoluant au club de Bakou, le Sabah, qui a décroché sa qualification pour la plus prestigieuse compétition continentale après avoir battu les Israéliens de l'Hapoel Beer-Sheva (5-2) au terme d'un match épique de 120 minutes lors des barrages de la Ligue des champions de l'UEFA, Umarali Rahmonaliyev a exprimé ses émotions après la rencontre.

Auteur du but égalisateur crucial (2-2), le milieu de terrain de 23 ans a évoqué lors de son interview flash le soutien de tout le peuple azerbaïdjanais et les consignes spécifiques de ses entraîneurs.

« Les entraîneurs m'avaient dit que je devais marquer aujourd'hui »

Umarali a révélé l'état d'esprit victorieux et le secret de son but décisif :

« Dieu merci, nous avons gagné. Tant de supporters sont venus au stade, leurs encouragements nous ont donné une force immense. Je peux dire sans exagération que nous avons uni tout le peuple azerbaïdjanais à travers ce match. Je ne peux pas décrire mon excitation avec des mots. J'avais eu de bonnes occasions lors des matchs précédents, mais je n'avais pas réussi à les concrétiser. Cette fois, avant d'entrer sur le terrain, le staff technique m'a dit : "Tu dois absolument marquer aujourd'hui, tire dès que tu en as l'occasion", et cela a fonctionné », a déclaré Rahmonaliyev.

Le rêve du Santiago Bernabéu et le Real Madrid

Avant le tirage au sort du nouveau format de ligue unique de la LDC, le milieu de terrain a exprimé son plus grand souhait :

Ne pas choisir ses adversaires : Tous les clubs ayant atteint la phase principale de la LDC sont de haut niveau et il n'y a pas d'adversaires faciles là-bas ;

Un choc au Bernabéu : « Il ne nous appartient pas de choisir nos adversaires, mais si nous devions affronter le Real Madrid au célèbre stade Santiago Bernabéu, ce serait l'un des moments les plus marquants de ma carrière », a souligné le milieu ouzbek.

Deux footballeurs ouzbeks en Ligue des champions

Umarali Rahmonaliyev est devenu le deuxième joueur ouzbek à se qualifier pour la phase de ligue de la LDC cette saison, après Abduqodir Husanov , qui brille au club français du RC Lens :