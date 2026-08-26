En Allemagne, première économie européenne, le mécontentement social et le pessimisme à l'égard du gouvernement ont atteint un niveau record. Selon l'influent INSA institut de sociologie, les résultats d'une vaste enquête menée du 14 au 17 août montrent que la majorité des Allemands ne croient pas que le gouvernement dirigé par le chancelier Friedrich Merz soit capable de sortir l'économie du pays de la crise.

Pas moins de 65 % des personnes interrogées ont exprimé une vision négative de l'avenir proche, affirmant ne pas croire du tout à une amélioration de la situation économique.

Qu'est-ce qui inquiète les Allemands ?

Les participants au sondage ont souligné deux problèmes majeurs et urgents auxquels l'Allemagne est confrontée :

Crise migratoire (28 %) : La population considère l'afflux de réfugiés et le manque de contrôle migratoire comme le risque numéro un ;

Problèmes économiques (26 %) : La baisse de la production, l'inflation et la hausse des prix ont été citées comme la deuxième préoccupation majeure.

Le pessimisme est palpable non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans le budget personnel des citoyens. 51 % des participants s'attendent à ce que leur situation financière personnelle se détériore dans les mois à venir. Les optimistes qui espèrent une amélioration ne représentent que 11 %.

Le chancelier à la 20e place du classement politique : un antirecord

La réputation politique personnelle de Friedrich Merz continue également de chuter :

Dernière place : Dans le classement des principaux politiciens allemands, le chancelier occupe la 20e place, restant au bas de la liste ;

2,51 points sur 10 : Selon les résultats du printemps et de l'été évalués sur une échelle de 10 points, Merz a été noté par la société avec seulement 2,51 points .

Les causes réelles de la crise

L'Allemagne est en proie à une crise économique structurelle prolongée depuis plusieurs années :

Choc énergétique : Après l'arrêt des livraisons de gaz russe, l'industrie allemande a considérablement perdu en compétitivité en raison du coût élevé des matières premières ;

Tensions au Moyen-Orient : Les conflits ont exercé une pression supplémentaire sur la logistique internationale et les routes commerciales, aggravant l'instabilité sur le marché de l'énergie.

Le pessimisme social et l'effondrement de la cote du chancelier augmentent considérablement la pression à Berlin pour revoir les décisions politiques et économiques.