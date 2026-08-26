Le champion olympique Jordan Burroughs défie Islam Makhachev !

·48·Sport
Le champion olympique Jordan Burroughs défie Islam Makhachev !

L'un des lutteurs les plus titrés et renommés au monde, vainqueur des Jeux olympiques de Londres 2012, Jordan Burroughs a exprimé sa volonté d'affronter le champion de l'UFC Islam Makhachev dans un match de lutte. L'athlète américain de 38 ans, lors d'une déclaration au célèbre journaliste de MMA Ariel Helwani, a analysé les mouvements au sol du champion russe et a affirmé qu'il ne lui laisserait aucune chance sur le tapis de lutte.

Burroughs a souligné que la technique de saisie des jambes montrée par Makhachev lors de son dernier combat ne fonctionnerait absolument pas en lutte pure.

« Makhachev n'est pas un grand lutteur » : Burroughs pointe l'erreur de Makhachev

La star américaine de la lutte libre a révélé avoir suivi de près le combat pour le titre UFC entre Islam Makhachev et Ian Machado Garry :

« J'ai regardé le combat de Makhachev contre Garry. J'ai vu comment Ian s'est défendu lorsque Islam a attaqué une jambe à plusieurs reprises. Machado n'est pas un grand lutteur. Si Islam plongeait sur ma jambe de la même manière, je le ferais "voler" dans les airs. Ce serait très intéressant. Mais la lutte et le MMA sont deux sports totalement différents. Je respecte les arts martiaux mixtes, c'est pourquoi je ne combats pas dans l'octogone », a déclaré Burroughs.

Légende de la lutte libre : le palmarès de Burroughs

Jordan Burroughs est considéré comme l'un des athlètes les plus puissants et les plus titrés de l'histoire de la lutte libre mondiale :

  • Londres 2012 : Champion olympique dans la catégorie des moins de 74 kg ;

  • 6 fois champion du monde : Il a été sacré champion du monde en 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 et 2022, remportant les médailles d'or ;

  • 3 médailles de bronze aux championnats du monde : Il est monté sur le podium mondial à trois autres reprises au cours de sa carrière.

Le défi lancé sur le tapis par Burroughs à Islam Makhachev, qui s'est fait un nom en MMA grâce à sa base de lutte et domine ses adversaires au sol, suscite un immense intérêt dans la communauté sportive.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Que a dit Umarali Rahmonaliyev après la victoire historique du Sabah en LDC ?Que a dit Umarali Rahmonaliyev après la victoire historique du Sabah en LDC ?Aujourd'hui, 12:31529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?529 judokas : les judokas ouzbeks peuvent-ils conquérir Lausanne avec leur nouvel entraîneur ?Aujourd'hui, 11:42Comeback fou après 0:2 : comment Al Nassr a gagné ? (vidéo)Comeback fou après 0:2 : comment Al Nassr a gagné ? (vidéo)Aujourd'hui, 11:31Aziz Ganiev quitte son club aux EAU : où va le membre de l'équipe nationale ?Aziz Ganiev quitte son club aux EAU : où va le membre de l'équipe nationale ?Aujourd'hui, 11:15Comment le sélectionneur des Pays-Bas a-t-il réagi au fait que Xavi soit le troisième candidat ?Comment le sélectionneur des Pays-Bas a-t-il réagi au fait que Xavi soit le troisième candidat ?Aujourd'hui, 11:10«Je suis perplexe, il faut peut-être sacrifier un chameau» : Kasymov après le match contre «Surkhon»«Je suis perplexe, il faut peut-être sacrifier un chameau» : Kasymov après le match contre «Surkhon»Aujourd'hui, 06:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Quelle note pour Husanov ? Un média britannique analyse la performance des joueurs de City
Quelle note pour Husanov ? Un média britannique analyse la performance des joueurs de City