Le champion olympique Jordan Burroughs défie Islam Makhachev !

L'un des lutteurs les plus titrés et renommés au monde, vainqueur des Jeux olympiques de Londres 2012, Jordan Burroughs a exprimé sa volonté d'affronter le champion de l'UFC Islam Makhachev dans un match de lutte. L'athlète américain de 38 ans, lors d'une déclaration au célèbre journaliste de MMA Ariel Helwani, a analysé les mouvements au sol du champion russe et a affirmé qu'il ne lui laisserait aucune chance sur le tapis de lutte.

Burroughs a souligné que la technique de saisie des jambes montrée par Makhachev lors de son dernier combat ne fonctionnerait absolument pas en lutte pure.

« Makhachev n'est pas un grand lutteur » : Burroughs pointe l'erreur de Makhachev

La star américaine de la lutte libre a révélé avoir suivi de près le combat pour le titre UFC entre Islam Makhachev et Ian Machado Garry :

« J'ai regardé le combat de Makhachev contre Garry. J'ai vu comment Ian s'est défendu lorsque Islam a attaqué une jambe à plusieurs reprises. Machado n'est pas un grand lutteur. Si Islam plongeait sur ma jambe de la même manière, je le ferais "voler" dans les airs. Ce serait très intéressant. Mais la lutte et le MMA sont deux sports totalement différents. Je respecte les arts martiaux mixtes, c'est pourquoi je ne combats pas dans l'octogone », a déclaré Burroughs.

Légende de la lutte libre : le palmarès de Burroughs

Jordan Burroughs est considéré comme l'un des athlètes les plus puissants et les plus titrés de l'histoire de la lutte libre mondiale :

Londres 2012 : Champion olympique dans la catégorie des moins de 74 kg ;

6 fois champion du monde : Il a été sacré champion du monde en 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 et 2022, remportant les médailles d'or ;

3 médailles de bronze aux championnats du monde : Il est monté sur le podium mondial à trois autres reprises au cours de sa carrière.

Le défi lancé sur le tapis par Burroughs à Islam Makhachev, qui s'est fait un nom en MMA grâce à sa base de lutte et domine ses adversaires au sol, suscite un immense intérêt dans la communauté sportive.