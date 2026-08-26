Argent, téléphones et jouets : attention aux « pièges » dangereux largués par des drones

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Argent, téléphones et jouets : attention aux « pièges » dangereux largués par des drones

Les forces de l'ordre russes et le service de presse de la Rosgvardia ont émis un avertissement officiel concernant un nouveau type de menace grave pour la sécurité de la population, en particulier des enfants et des adolescents. Il a été signalé que des engins explosifs improvisés camouflés sont largués par des drones dans des lieux publics et dans les rues.

Les services spéciaux appellent les citoyens à ne jamais s'approcher ni toucher tout objet suspect ou brillant trouvé au sol ou dans des lieux publics.

Objets « pièges » : de quoi les démineurs mettent-ils en garde ?

Un démineur expérimenté de la Rosgvardia, « Zubr » ayant pour indicatif d'appel, a révélé les dangers des explosifs camouflés :

« Des objets de valeur du quotidien, qui attirent facilement l'attention, sont utilisés pour dissimuler des engins explosifs improvisés. Il peut s'agir de portefeuilles qui semblent pleins, de liasses de billets, de smartphones et même de jouets pour enfants. Ils sont largués délibérément par des drones. Il est particulièrement important d'expliquer aux enfants qu'ils ne doivent pas toucher de tels objets s'ils en voient. », déclare l'expert.

Plus de 6 000 engins explosifs neutralisés en 2 mois

L'ampleur des travaux de déminage menés dans le cadre des mesures de sécurité a été annoncée :

  • Plus de 6 000 objets dangereux : Selon les données de la Rosgvardia, au cours des deux derniers mois, plus de 6 000 substances et engins explosifs ont été détectés et neutralisés dans la direction de Donetsk ;

  • Zones difficiles d'accès : Les pièges explosifs ne se trouvent pas seulement sur le bord des routes, mais aussi dans des zones difficiles d'accès, des parcs et des ruines.

Règles de sécurité de base pour les citoyens

Les autorités rappellent aux citoyens les mesures à prendre en cas de situation suspecte :

  • Ne jamais toucher ni donner de coup de pied à de l'argent, des téléphones, des jouets ou des portefeuilles abandonnés dans la rue ;

  • S'éloigner immédiatement de la zone dangereuse vers une distance de sécurité ;

  • Signaler immédiatement la situation aux forces de l'ordre ou aux services de secours.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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