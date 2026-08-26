À Meerut, une femme imagine une méthode étrange pour faire nettoyer un fossé

À Meerut, dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde, le comportement inhabituel d'une femme a suscité un large débat sur les réseaux sociaux. Il s'est avéré qu'elle avait signalé à la police qu'un enfant était tombé dans un fossé ouvert et rempli de déchets dans son quartier, rapporte NDTV.

Après l'appel, la police et les autorités municipales se sont immédiatement rendues sur les lieux pour entamer les opérations de recherche et de sauvetage. Le fossé n'avait pas été nettoyé depuis plusieurs années et était obstrué par des détritus.

Des engins lourds et du personnel spécialisé ont été mobilisés pour retirer la boue, les déchets et autres débris accumulés. Après près de trois heures de recherches minutieuses, aucun enfant n'a été retrouvé.

Par la suite, les forces de l'ordre ont soupçonné que le signalement pouvait être faux. Selon les premières informations, la femme aurait utilisé cette méthode pour attirer l'attention des autorités sur le fossé négligé depuis longtemps.

Suite à cet incident, les habitants ont soulevé la question de l'entretien des infrastructures urbaines et du nettoyage régulier des fossés.

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont critiqué la femme pour avoir induit la police en erreur, tandis que d'autres ont souligné que son action avait permis le nettoyage d'un fossé extrêmement insalubre.

L'incident a également soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles les travaux d'aménagement local ne s'accélèrent qu'en cas d'urgence.