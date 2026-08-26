Le 25 août, la visite surprise et non annoncée du directeur de la CIA John Ratcliffedans la capitale russe a suscité un grand émoi. Le porte-parole du Kremlin a clarifié les informations contradictoires circulant sur la tenue d'une rencontre directe entre Vladimir Poutine et le chef du renseignement américain.

Le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a officiellement confirmé à l'agence « Interfax » qu'aucune négociation de ce type n'était prévue à l'agenda du chef de l'État et qu'aucune rencontre n'a eu lieu.

« Il n'y a pas eu de rencontre avec le président et elle n'était pas prévue au programme », a répondu brièvement Peskov.

L'avion à Vnoukovo et les 9 heures mystérieuses

L'arrivée et le départ du chef du renseignement américain à Moscou ont été suivis à la minute près :

Atterrissage à 10h04 : L'avion de transport militaire lourd Boeing C-17 Globemaster III appartenant à l'US Air Force, transportant John Ratcliffe, a atterri à l'aéroport international de Vnoukovo le 25 août vers 10h04, heure de Moscou ;

Départ en soirée : Environ 9 heures plus tard, dans la soirée, l'avion américain a décollé de Moscou pour rentrer.

Quelle est la véritable raison de cette visite ?

Le représentant du Kremlin, dans un commentaire accordé au prestigieux journal The Washington Post , a abordé l'objectif de cette visite mystérieuse :

Canal des services spéciaux : Selon Dmitri Peskov, le voyage du directeur de la CIA à Moscou n'était pas une négociation politique de haut niveau, mais relevait d'un dialogue de travail et de contacts fermés entre les services spéciaux des deux pays ;

Agenda fermé : Les détails précis sur les sujets abordés (échange de prisonniers, sécurité stratégique ou lignes de désescalade) restent pour l'instant confidentiels.

Ainsi, il a été établi que la visite de courte durée de Ratcliffe à Moscou s'est déroulée dans le cadre d'échanges avec les représentants des services spéciaux russes, et non directement avec le chef du Kremlin.