Présentation du téléphone à touches Qin J36 doté d'intelligence artificielle

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Présentation du téléphone à touches Qin J36 doté d'intelligence artificielle

La société Douqin a dévoilé le Qin J36, un smartphone inhabituel combinant le format classique à touches et les capacités de l'intelligence artificielle. Selon ixbt.com, cet appareil intéressant est déjà proposé aux acheteurs sur la plateforme chinoise JD.com, avec un prix de départ de 659 yuans. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le nouveau modèle devrait être une solution unique pour ceux qui regrettent les technologies modernes et les appareils mobiles simples. Selon ixbt.com, bien que le téléphone ressemble à un appareil à touches traditionnel, ses capacités internes répondent pleinement aux exigences actuelles et il fonctionne sous le système d'exploitation Android 13.

Spécifications techniques et capacités

L'appareil est équipé d'un écran de 2,8 pouces avec une résolution de 480×640 pixels, et son fonctionnement efficace est assuré par le processeur MediaTek MTK8766V. De plus, le smartphone dispose de 3 GB de RAM et de 32 GB de stockage interne, offrant une réserve suffisante pour ce type d'appareil.

À l'intérieur du boîtier compact et fiable se trouve une batterie de 2600 mAh, garantissant une longue autonomie. Grâce à Android 13, les utilisateurs peuvent non seulement passer des appels, mais aussi utiliser facilement des applications populaires comme WeChat, Alipay, ainsi que divers services de musique et de vidéo.

Intelligence artificielle et fonctionnalités supplémentaires

L'une des principales caractéristiques de l'appareil est l'assistant vocal Qin AI, qui facilite l'exécution de diverses tâches. Cet assistant peut activer le Bluetooth, passer un appel ou rédiger un texte à la demande de l'utilisateur.

Les fabricants ont également inclus des fonctionnalités spéciales pour les parents, permettant de gérer à distance l'installation d'applications et de limiter le temps d'écran. L'appareil est également équipé d'une radio FM et d'un port infrarouge destiné au contrôle des appareils électroménagers.

Versions avec et sans caméra

Le Qin J36 est proposé aux acheteurs en deux modifications : avec ou sans caméra. Le choix dépend des besoins personnels et des exigences de sécurité du client.

Selon les informations, la version avec caméra est dotée d'un capteur principal de 13 MP et d'une caméra frontale de 2 MP. Le modèle sans caméra, quant à lui, est totalement dépourvu de module photo arrière, ce qui le rend pratique pour une utilisation dans des sites sensibles ou des zones où les caméras sont interdites.

Qin J36DouqinSmartphoneAndroid 13Technologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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