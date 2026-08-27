La lampe torche des Google Pixel 11 Pro affaiblie par une nouvelle fonctionnalité

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La lampe torche des Google Pixel 11 Pro affaiblie par une nouvelle fonctionnalité

Les propriétaires des nouveaux smartphones Google Pixel 11 Pro ont rencontré un défaut technique inattendu. Selon les experts de 9to5google, en raison du nouvel élément d'éclairage HiLight situé sur le panneau arrière, la lampe torche et le flash du smartphone se sont révélés nettement plus faibles que sur les modèles de la génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Il est connu que dans les gadgets phares modernes, les éléments d'éclairage et de design supplémentaires jouent un rôle important. Google avait également introduit la fonction HiLight dans ses nouveaux appareils. Cependant, les tests actuels montrent que cette innovation crée quelques désagréments lors de l'utilisation pratique.

L'impact de la fonction HiLight

Les chercheurs soulignent que la puissance de la lampe torche des nouveaux modèles est bien inférieure à celle des flagships précédents. En particulier, par rapport à certains smartphones concurrents, la différence est jugée énorme. Cette différence peut ne pas être très visible sur les photos, mais dans la vie réelle, à mesure que la distance par rapport à l'objet augmente, le manque de luminosité devient évident.

Les experts expliquent que cette situation est due à une solution de conception. Pour mettre en œuvre la fonction HiLight, le verre spécial recouvrant la LED agit en réalité comme un diffuseur de lumière. Par conséquent, le flux lumineux ne se concentre pas, se disperse et la puissance d'éclairage diminue.

En fait, pour éviter ce problème, les ingénieurs auraient dû prévoir une LED totalement distincte pour l'élément HiLight. Dans la situation actuelle, la tentative d'un seul élément de remplir deux fonctions semble avoir limité ses capacités principales.

Difficultés au quotidien

Pour de nombreux utilisateurs à l'ère des appareils photo modernes, l'utilisation du flash peut être devenue une question secondaire. De nombreuses photos sortent bien sans éclairage supplémentaire grâce à l'AI.

Cependant, une simple lampe torche reste une fonction nécessaire qui s'avère souvent utile au quotidien. Il ne fait aucun doute que la faiblesse de la lampe torche lors de la recherche d'objets dans une pièce sombre ou lors de déplacements nocturnes cause des désagréments aux utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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