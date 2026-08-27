Apple bloque l'installation d'applications supprimées sur iPhone

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Apple bloque l'installation d'applications supprimées sur iPhone

Apple a bloqué une méthode populaire pour restaurer et transférer sur iPhone des applications précédemment supprimées de l'App Store. Cette restriction affecte gravement le fonctionnement d'iMazing et d'autres outils tiers, créant des difficultés pour les utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

S'appuyant sur les plaintes massives des utilisateurs du site « Kod.ru » et du forum 4PDA, les problèmes ont commencé à être observés à partir du 20 août de cette année. Cette situation a affecté non seulement le logiciel iMazing, mais aussi des outils alternatifs similaires tels que ipa_downloader et 3uTools.

Raisons techniques et erreurs serveur

Selon les experts, le dysfonctionnement principal survient lors de la tentative de récupération du fichier d'installation au format IPA de l'application depuis la « Médiathèque » personnelle de l'utilisateur. Dans ce cas, les serveurs d'Apple renvoient une erreur HTTP 403, refusant le téléchargement de l'application.

Selon les informations, l'entreprise a désactivé les anciens jetons d'autorisation sur lesquels reposait ce mécanisme et a révoqué les certificats correspondants. Par conséquent, le serveur rejette directement les requêtes visant à récupérer des applications supprimées du magasin.

Difficultés rencontrées par les utilisateurs

En raison de l'introduction de ces restrictions, il n'est plus possible de restaurer facilement les applications bancaires et autres logiciels précédemment supprimés via les méthodes habituelles. De plus, le fichier IPA enregistré précédemment ne permet pas toujours de résoudre le problème.

Les experts soulignent qu'une signature numérique valide est requise pour installer des applications sur un autre appareil iPhone. Une fois les certificats correspondants révoqués, l'ancienne méthode de transfert a perdu sa validité et ne fonctionne plus en pratique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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