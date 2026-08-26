Une femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie grave

·3·Monde
Une femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie grave

Dans la province chinoise du Henan, une femme de 31 ans a eu recours à un régime extrême pour perdre du poids rapidement. Elle n'a rien mangé pendant 15 jours, ne buvant que de l'eau. En conséquence, elle a perdu près de 20 kilogrammes en peu de temps.

Cependant, la baisse spectaculaire des chiffres sur la balance lui a coûté cher en santé. Peu après, elle a commencé à avoir des difficultés à marcher, des problèmes d'équilibre et des troubles de la mémoire.

Après l'avoir examinée, les médecins ont diagnostiqué l'encéphalopathie de Wernicke une maladie neurologique grave. Les spécialistes ont attribué cette condition à une carence en vitamine B1 (thiamine) et à une malnutrition sévère.

Le plus inquiétant est que le neurologue Sun Guifan a noté que sa démarche avait changé de manière inhabituelle, ressemblant à celle d'un pingouin. Le médecin a averti que ses problèmes de mobilité pourraient ne jamais disparaître complètement.

Il s'est avéré que la femme suivait une pratique appelée « bigu » l'une des anciennes traditions taoïstes. Cette pratique implique de restreindre drastiquement la nourriture ou de s'en abstenir complètement pendant un certain temps. Cependant, les médecins soulignent que le jeûne prolongé prive l'organisme de vitamines essentielles et peut entraîner de graves complications.

Les experts affirment que renoncer totalement à la nourriture pour perdre du poids rapidement peut être dangereux. Il est impératif de consulter immédiatement un médecin en cas de troubles de la mémoire, de perte d'équilibre ou d'anomalies dans les mouvements oculaires.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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