Un homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métaux

À Astana, un homme de 68 ans a été condamné à une amende de 86 500 tenges pour avoir retiré son pantalon de manière démonstrative en passant sous un portique de détection de métaux à l'entrée d'un bâtiment administratif.

L'incident a eu lieu le 24 août vers 09h28 au Centre d'accueil des citoyens. L'homme a retiré son pantalon lors du passage sous le portique. Les forces de l'ordre ont identifié l'individu et transmis l'affaire au tribunal.

Le tribunal a qualifié ses actes de trouble à l'ordre public et de manque de respect envers autrui, le déclarant coupable de petite délinquance. L'homme n'a pas reconnu les faits, affirmant qu'il s'agissait d'une plaisanterie.

Le tribunal a pris en compte son âge. Selon la loi, les personnes de plus de 63 ans ne peuvent être condamnées à une peine de prison administrative. Par conséquent, une amende de 20 MRP, soit 86 500 tenges, a été imposée.

La décision du tribunal n'est pas encore entrée en vigueur.