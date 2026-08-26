L'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba pourrait bientôt être nommé nouvel ambassadeur du pays à Washington. C'est ce qu'a rapporté le journal Kyiv Independent en citant des sources diplomatiques à Kyiv.

Selon les informations, les autorités de Kyiv envisagent activement la candidature de l'ancien chef de la diplomatie, principalement en raison de sa grande réputation et de sa forte notoriété auprès du public, de la presse et des cercles politiques américains. Cependant, la question de savoir si l'ancien ministre accepterait cette proposition, si elle lui était officiellement soumise, reste ouverte.

Un poste vacant après Stefanishina

Le processus de sélection d'un candidat au poste d'ambassadeur à Washington se heurte à plusieurs difficultés :

Difficultés après la démission : Auparavant, Olga Stefanishina ayant quitté ses fonctions, il a été révélé que la direction de Kyiv éprouvait des difficultés à trouver un remplaçant approprié pour ce poste à haute responsabilité ;

Un défi complexe : À un moment où les relations avec les États-Unis sont d'une importance stratégique, il est souligné que peu de personnes osent assumer une mission diplomatique aussi lourde et historique.

« La possibilité de négociations avec la Russie a pris fin il y a un mois »

Dans le contexte des rumeurs sur son nouveau poste, Dmytro Kuleba « Novini Live » a fait une déclaration importante sur un éventuel dialogue de paix avec la Russie lors d'une interview accordée à la chaîne :

« La possibilité de mener des négociations constructives avec la Russie a pris fin il y a tout juste un mois. La partie américaine, étant occupée par ses processus politiques internes liés aux élections, a manqué l'occasion d'exercer la pression diplomatique nécessaire sur la Russie et de gérer le processus », a noté l'ancien ministre des Affaires étrangères.

Cette déclaration de Kuleba soulève des questions sérieuses sur l'activité diplomatique des États-Unis sur la scène internationale et sur le sort futur des négociations autour de l'Ukraine.