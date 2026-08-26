Des astronomes ont capturé l'image la plus récente et détaillée de l'étoile Bételgeuse

Un groupe international d'astronomes a obtenu les images les plus détaillées de Bételgeuse, l'une des supergéantes rouges les plus proches de la Terre. Les mystères de cet objet céleste, environ 800 fois plus grand que le Soleil et dont l'explosion en supernova est attendue à la fin de son évolution, revêtent une importance capitale pour la science. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données d'Ixbt.com, les observations ont été réalisées à l'aide du radio-interféromètre ALMA. Grâce à cet instrument colossal, les scientifiques ont découvert que la photosphère submillimétrique de l'étoile possède une structure irrégulière, presque « ondulée », et qu'elle présente plusieurs zones rougeâtres ainsi qu'une zone brillante ayant persisté de manière inattendue. Bételgeuse est située à environ 600 années-lumière de la Terre.

Caractéristiques uniques de l'atmosphère stellaire

Les nouvelles observations menées en 2023 ont montré que le rayon de la photosphère submillimétrique de Bételgeuse représente environ 1,1 à 1,3 fois le rayon de l'étoile, avec une température moyenne d'environ 2300 K. Cependant, cette structure n'est pas sphérique : les écarts par rapport au rayon visible atteignent environ 6 %. Un rayonnement plus faible est observé jusqu'à 2,5 fois le rayon de l'étoile.

Les chercheurs ont identifié au moins deux zones plus chaudes dans les parties nord-est et sud-ouest du disque stellaire. La plus brillante d'entre elles s'est révélée être environ 800 K plus chaude que le gaz environnant. Les experts associent ces structures aux puissants processus de convection à l'intérieur de Bételgeuse. D'énormes masses de gaz chaud peuvent s'élever depuis les profondeurs de l'étoile et provoquer des ondes de choc dans les couches externes.

Structures à long terme et observations futures

En comparant les nouvelles données avec les observations de 2015, une surprise majeure a été révélée. La zone brillante dans la partie nord-est du disque est restée pratiquement au même endroit et a conservé le même niveau d'intensité. Cela indique que cette structure existe depuis au moins sept ans, ce qui est nettement plus long que ce que prévoyaient les modèles actuels pour les grandes formations convectives.

Il est connu que Bételgeuse a attiré l'attention des astronomes il y a quelques années suite à une baisse soudaine de luminosité appelée le « Grand Assombrissement ». Bien que ces changements visibles aient alimenté les spéculations sur une explosion imminente en supernova, les données actuelles ne permettent pas de prédire le moment exact d'un tel événement. Les scientifiques prévoient de poursuivre les observations avec ALMA pour déterminer la stabilité des zones chaudes et leur lien avec la perte de masse.