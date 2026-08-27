Apple annonce officiellement la date de sa prochaine présentation

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Apple annonce officiellement la date de sa prochaine présentation

Apple, l'un des géants mondiaux de la technologie, a officiellement annoncé la date de sa prochaine présentation automnale traditionnelle. Selon ixbt.com, l'événement tant attendu aura lieu le 9 septembre de cette année, où la nouvelle génération d'appareils devrait être dévoilée. Cette annonce a suscité un grand intérêt sur le marché technologique mondial, attirant l'attention de millions d'utilisateurs et d'experts. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la tradition de l'entreprise, l'événement à venir se déroulera au Steve Jobs Theater, situé sur le campus Apple Park à Cupertino, aux États-Unis. La présentation devrait débuter à 22h00, heure de Tachkent. Le slogan choisi pour l'événement, « Surprise and shine », indique qu'Apple est prêt à surprendre encore davantage ses fans.

Nouveaux appareils et changements attendus

Comme à son habitude, Apple garde les détails de la prochaine première secrets et n'a officiellement révélé aucune spécification technique. Cependant, étant donné que le mois de septembre est traditionnellement le moment de la première des nouveaux smartphones, il est logique que l'accent soit mis sur les nouveaux appareils phares. Néanmoins, les dernières informations circulant sur le réseau et les prévisions des analystes mentionnent des changements intéressants.

En particulier, selon des informations d'initiés, les modèles de base d'iPhone pourraient différer légèrement du calendrier traditionnel lors de cette conférence d'automne. Selon les rumeurs, les smartphones de base standard ne seraient pas présentés en automne, mais lors des présentations du printemps prochain, aux côtés de la gamme iPhone e. De plus, il est fort probable que le premier iPhone pliable de l'histoire d'Apple soit présenté au grand public à cette occasion.

Autres gadgets et importance de la présentation

Outre les smartphones, d'autres types de gadgets avancés devraient être présentés lors de l'événement du 9 septembre. Notamment, une nouvelle génération de montres connectées, ainsi que des types d'appareils totalement nouveaux, comme l'écran de bureau activement discuté sur Internet ces derniers mois, pourraient figurer sur la liste des premières. Cela montre que l'entreprise cherche à étendre davantage son écosystème.

L'annonce de la date de présentation des produits Apple est importante non seulement pour les passionnés de technologie, mais aussi pour de nombreux réseaux de vente et de distribution dans le monde entier. L'arrivée de nouveaux gadgets sur le marché stimule l'environnement concurrentiel et incite d'autres marques à prendre des décisions plus audacieuses. Tous les détails récents et précis sur cet événement seront bientôt confirmés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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