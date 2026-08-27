Des inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparus

·8·Monde
Des inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparus

Une véritable tragédie s'est produite à la suite d'inondations soudaines à la frontière entre le Népal et le Tibet. En quelques minutes, des coulées de boue, de pierres et d'eau ont détruit des routes, des ponts et des bâtiments, laissant le sort de centaines de personnes inconnu.

La tragédie a eu lieu dans la région de Rasuwa, au Népal, à la frontière avec la Chine. Le puissant courant d'eau a submergé les zones entourant la rivière Bhote-Koshi, causant de graves dommages aux zones résidentielles et aux infrastructures essentielles.

La situation a basculé en quelques minutes

Selon les premières informations, la catastrophe naturelle a débuté vers 8h40, heure locale. Le ministre népalais des Affaires étrangères, Shishir Khanal, a déclaré au Parlement qu'un séisme avait été enregistré dans la région à 8h37 avant l'incident, ce qui pourrait avoir provoqué un glissement de terrain ou une avalanche.

Cependant, cette version n'est pas encore confirmée. Des analyses ultérieures ont remis en question les informations initiales selon lesquelles le séisme aurait causé les inondations. Par conséquent, les experts continuent d'étudier la cause exacte de la catastrophe.

384 touristes portés disparus

L'aspect le plus préoccupant de la tragédie est le nombre de personnes portées disparues. Selon les données préliminaires du Conseil du tourisme du Népal, le contact a été perdu avec 384 voyageurs. Parmi eux, 291 sont des étrangers et 93 sont des citoyens népalais. Les autorités tentent actuellement de localiser ces personnes et de vérifier leur état de sécurité.

Parmi les disparus figurent des ressortissants de l'Inde, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Corée du Sud, de Malaisie, d'Afrique du Sud, d'Australie et d'autres pays.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'intelligence artificielle tente de tromper les humains en créant de fausses identitésL'intelligence artificielle tente de tromper les humains en créant de fausses identitésHier, 23:56Une femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie graveUne femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie graveHier, 23:53Kuleba sera-t-il le nouvel ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ? Le plan inattendu de Kyiv révélé !Kuleba sera-t-il le nouvel ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ? Le plan inattendu de Kyiv révélé !Hier, 23:51Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Hier, 23:42Un homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métauxUn homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métauxHier, 16:12Poutine signe 3 décrets secrets après le départ du directeur de la CIA : de quoi s'agit-il ?Poutine signe 3 décrets secrets après le départ du directeur de la CIA : de quoi s'agit-il ?Hier, 16:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public