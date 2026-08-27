Des inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparus

Une véritable tragédie s'est produite à la suite d'inondations soudaines à la frontière entre le Népal et le Tibet. En quelques minutes, des coulées de boue, de pierres et d'eau ont détruit des routes, des ponts et des bâtiments, laissant le sort de centaines de personnes inconnu.

La tragédie a eu lieu dans la région de Rasuwa, au Népal, à la frontière avec la Chine. Le puissant courant d'eau a submergé les zones entourant la rivière Bhote-Koshi, causant de graves dommages aux zones résidentielles et aux infrastructures essentielles.

La situation a basculé en quelques minutes

Selon les premières informations, la catastrophe naturelle a débuté vers 8h40, heure locale. Le ministre népalais des Affaires étrangères, Shishir Khanal, a déclaré au Parlement qu'un séisme avait été enregistré dans la région à 8h37 avant l'incident, ce qui pourrait avoir provoqué un glissement de terrain ou une avalanche.

Cependant, cette version n'est pas encore confirmée. Des analyses ultérieures ont remis en question les informations initiales selon lesquelles le séisme aurait causé les inondations. Par conséquent, les experts continuent d'étudier la cause exacte de la catastrophe.

384 touristes portés disparus

L'aspect le plus préoccupant de la tragédie est le nombre de personnes portées disparues. Selon les données préliminaires du Conseil du tourisme du Népal, le contact a été perdu avec 384 voyageurs. Parmi eux, 291 sont des étrangers et 93 sont des citoyens népalais. Les autorités tentent actuellement de localiser ces personnes et de vérifier leur état de sécurité.

Parmi les disparus figurent des ressortissants de l'Inde, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Corée du Sud, de Malaisie, d'Afrique du Sud, d'Australie et d'autres pays.