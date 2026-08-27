Possibilité de contrôler un PC Windows depuis des appareils Android

L'application Phone Link sous Windows 11 permettra bientôt aux utilisateurs d'éteindre ou de redémarrer leur PC à distance directement depuis leur smartphone Android connecté. Cette fonctionnalité devrait renforcer l'interopérabilité entre le smartphone et l'ordinateur, offrant un confort accru pour les tâches quotidiennes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, ce logiciel permet déjà aux utilisateurs d'afficher des notifications, de passer des appels et d'accéder à diverses fonctions pratiques. Cependant, cette nouvelle capacité élargira considérablement la portée du contrôle inter-appareils, permettant à l'utilisateur de gérer son PC même lorsqu'il n'est pas devant.

Analyse du code et nouvelles fonctionnalités

Les experts de Windows Latest ont identifié des lignes de code faisant référence à cette fonction lors de l'examen de l'application Link to Windows, indispensable sur les smartphones Android. Il s'avère que cette nouvelle option n'est pas encore active et se trouve au stade préliminaire de test.

Compte tenu de sa présence dans le code source, il est facile de supposer que les développeurs travaillent activement à son implémentation. Généralement, de tels changements sont mis à la disposition des utilisateurs pour des tests peu après leur apparition dans la base de code.

Date de lancement de la fonctionnalité

Pour l'instant, il n'y a aucune information précise sur la date officielle de lancement et de déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. Néanmoins, les experts estiment que, puisque la fonction est déjà intégrée au code, la sortie officielle ne devrait pas tarder.

L'expansion progressive des capacités de Phone Link témoigne de l'attention particulière que Microsoft porte à l'intégration des plateformes mobiles et de bureau. À l'avenir, davantage d'outils de contrôle à distance devraient être proposés au sein de cet écosystème.