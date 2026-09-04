La première audience du procès contre Lida Moniava, fondatrice et directrice de la célèbre fondation caritative « Dom s mayakom » (« Maison avec un phare ») qui aide les enfants gravement malades en Russie, a pris fin. L'organe d'enquête n'a pas demandé le placement en détention provisoire (SIZO) de cette figure publique renommée, accusée de diffuser de « fausses informations » sur l'armée russe. Le tribunal a imposé des mesures restrictives à son encontre. Cette affaire a suscité une grande attention de la part du public et des défenseurs des droits de l'homme.

Des centaines de personnes devant le tribunal et des restrictions strictes imposées

Autour du bâtiment du tribunal, entre 200 et 400 citoyens, bénévoles et collègues se sont rassemblés pour soutenir la directrice de la fondation. Suite à ce soutien public massif, le tribunal a imposé les restrictions suivantes à Moniava :

Interdiction de sortie nocturne : Il lui est strictement interdit de quitter son domicile entre 20h00 et 08h00 du matin ;

Blocage de l'information : Lida Moniava a l'interdiction d'utiliser Internet ;

Restrictions de communication avec les témoins : Toute forme de communication avec les témoins impliqués dans l'affaire pénale est interdite.

« Je suis contre la guerre et je ne reconnais pas ma culpabilité » : la déclaration ouverte de Moniava

L'ouverture de l'affaire pénale fait suite à une publication de la militante sur sa chaîne Telegram le 24 février 2023. Moniava rejette catégoriquement les accusations portées contre elle :

Pression lors des interrogatoires : En sortant du tribunal, la philanthrope a révélé que les enquêteurs avaient tenté de la convaincre de plaider coupable lors des interrogatoires ;

Position immuable : « Je suis contre la guerre, je ne me sens pas coupable et je souhaite que cette guerre se termine au plus vite », a déclaré Moniava devant les journalistes.

Commentaire de l'avocat : Pourquoi l'enquête a-t-elle soudainement reculé ?

Selon le défenseur des droits et avocat de Moniava, Mikhaïl Biryukov, le fait que l'organe d'enquête n'ait pas déposé de demande de détention provisoire a été une « surprise totale » pour la défense :

Annulation du plan initial : Selon l'avocat, jusqu'à récemment, les enquêteurs avaient l'intention de demander son incarcération ;

La voix puissante du public : « Il est fort probable que la protestation et la colère publique soulevées contre les actions des autorités envers Lida aient eu un impact. Je pense que c'est l'un des rares cas où la solidarité publique a joué un rôle décisif », a déclaré l'avocat.

Le procès contre la directrice de la fondation, qui apporte une aide vitale aux enfants gravement malades et à leurs familles depuis des années, est suivi de près par la société civile russe et internationale.

Pensez-vous qu'il soit juste de persécuter des philanthropes qui aident des enfants gravement malades pour leurs opinions politiques ? L'unanimité et le soutien massif du public peuvent-ils changer les décisions de l'État ? Laissez vos avis en commentaires !