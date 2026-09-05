Sensation retentissante : le PSG s'incline à domicile face à Monaco et chute à la 12e place

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Sensation retentissante : le PSG s'incline à domicile face à Monaco et chute à la 12e place

La 3e journée de Ligue 1 a offert l'une des plus grandes sensations de la semaine dans le football européen. Le PSG, champion en titre, a subi une défaite amère 1-2 au Parc des Princes face à Monaco, alors qu'il menait 1-0. Avec seulement 2 points en trois journées, le superclub parisien glisse à la 12e place du classement, tandis que Monaco, auteur d'un sans-faute, consolide sa place de leader unique.

Le retournement de situation au Parc des Princes : le scénario après le but de Marquinhos

Bien que la rencontre ait débuté sous l'impulsion des hôtes, l'initiative a basculé totalement en faveur du club de la Principauté en seconde période :

  • L'avantage rapide de Marquinhos : À la 31e minute, le capitaine Marquinhos a ouvert le score en reprenant un corner, donnant l'avantage aux Parisiens (1-0) ;

  • La réponse de Nazinho : Accélérant le rythme en seconde période, les visiteurs ont rétabli l'équilibre à la 58e minute grâce à une action précise de Nazinho (1-1) ;

  • Le but victorieux d'Idumbo : À la 72e minute, le jeune ailier monégasque Idumbo a trompé le gardien parisien Matvey Safonov, inscrivant le but décisif de la rencontre (1-2).

Effectif étoilé et défense de fer de Monaco

Les hommes de Luis Enrique ont poussé jusqu'aux dernières minutes, mais n'ont pas réussi à percer la défense adverse :

  • L'aile des étoiles : Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha et Achraf Hakimi étaient titulaires pour le PSG. Pour tenter de renverser le match, le staff a fait entrer Ferran Torres et Lucas Hernandez à la 63e minute, puis Ousmane Dembélé à la 68e ;

  • La forteresse Hradecky et Dier : La ligne défensive de Monaco, dirigée par le gardien Lukáš Hradecký et le défenseur expérimenté Eric Dier, a repoussé avec sang-froid toutes les pressions parisiennes ;

  • Moments de tension : Suite à une altercation à la 68e minute, Lucas Hernandez et le défenseur visiteur Jordan Teze ont été sanctionnés d'un carton jaune.

Classement : un grand à la 12e place et Monaco avec 9 points

Une situation inattendue en ce début de championnat de France :

  • La crise du PSG : Avec deux nuls et une défaite en trois matchs, le club parisien ne compte que 2 points et occupe la 12e place, entamant la saison très difficilement ;

  • Monaco au sommet : Vainqueur de ses 3 rencontres, Monaco totalise 9 points et devient le leader de la Ligue 1.

Selon vous, quelle est la cause de ce mauvais début de saison du PSG ? L'équipe peine-t-elle à s'adapter au nouvel effectif et à la tactique, ou les adversaires ont-ils déjà trouvé la clé ? Monaco peut-il remporter le titre cette saison ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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