En République tchèque, un enfant de 7 ans distrait par son téléphone tombe sur les rails du métro (vidéo)

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En République tchèque, un enfant de 7 ans distrait par son téléphone tombe sur les rails du métro (vidéo)

À Prague, capitale de la République tchèque, un enfant de 7 ans est tombé sur les rails du métro alors qu'il regardait son téléphone. Il a été secouru par d'autres passagers quelques secondes avant l'arrivée du train. C'est ce qu'a rapporté la police tchèque.

L'incident s'est produit le 2 septembre vers 18h00 à la station de métro « Muzeum ». Selon la police, l'enfant, qui était accompagné d'un membre de sa famille, n'a pas remarqué qu'il se dirigeait vers les rails car il était absorbé par son téléphone.

L'enfant a soudainement perdu l'équilibre et est tombé sur les voies. À ce moment-là, un passager étranger a sauté sur les rails pour le sauver. D'autres passagers ont également apporté leur aide, permettant de ramener l'enfant sur le quai en quelques secondes seulement.

Le bouton d'arrêt d'urgence situé au bord du quai a également joué un rôle crucial dans le sauvetage de l'enfant. Une fois le bouton activé, le métro qui approchait a pu être arrêté.

Après l'arrivée des forces de l'ordre, l'enfant, souffrant de blessures légères, a été confié aux services d'urgence et transporté à l'hôpital.

Suite à cet événement, la police tchèque a appelé les enfants et leurs parents à la prudence lors de l'utilisation de téléphones ou d'écouteurs dans les zones de métro et de chemin de fer. La police a souligné qu'un court moment d'inattention peut entraîner de graves conséquences.

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