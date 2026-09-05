Mourinho réagit à la défaite sensationnelle contre le Betis

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s'est exprimé auprès du journal Marca après la défaite surprise 0-1 lors du déplacement sur le terrain du Betis, comptant pour la 4e journée de La Liga. Le technicien madrilène a souligné la domination totale de son équipe, avouant qu'il est très difficile d'expliquer et d'accepter logiquement ce résultat.

« Nous aurions été déçus même par un nul » : l'aveu inattendu de Mourinho

Le technicien portugais a tenu à souligner que la qualité de jeu produite par son équipe ne correspondait absolument pas au résultat :

Contrôle total sur le terrain : « Je pense que l'équipe a fait un match solide. Parfois, vous perdez sans comprendre pourquoi, sans savoir comment l'expliquer. Nous avons eu une grande domination. Les défenseurs centraux ont été excellents, ils ont contrôlé tout ce qui se passait sur le terrain. Nous avons créé de nombreuses combinaisons et occasions de but en attaque », a déclaré l'entraîneur.

Le choc de la défaite : « Même si le match s'était terminé par un nul, nous aurions été déçus, car nous avons fait beaucoup plus pour gagner. Imaginez donc notre état après cette défaite », a exprimé Mourinho, déçu.

Éloges pour Carlos Espi et le mystère des situations litigieuses

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur est revenu sur certains joueurs et des moments controversés :

« Il a décoché une frappe fantastique » : « Carlos Espi a décoché une frappe fantastique. Peut-être y avait-il hors-jeu sur cette action, peut-être pas. Mais il a parfaitement rempli sa mission. Son potentiel est énorme et il continuera à progresser. Je suis très satisfait de ce joueur », a déclaré l'entraîneur en louant la performance du jeune talent.

Controverses arbitrales : Interrogé sur les décisions litigieuses du match, l'entraîneur portugais a répondu avec un calme inhabituel : « Je ne les ai pas analysées en détail. Je ne les ai pas revues dans le vestiaire, donc je ne peux pas me prononcer pour le moment. »

Classement : une lutte serrée à 9 points et la bataille de Séville

Après ce résultat, l'intrigue s'est intensifiée dans le groupe de tête de La Liga :

Le Real reste 2e : Ayant concédé sa première défaite de la saison, les joueurs de Mourinho conservent la 2e place avec 9 points, grâce à une meilleure différence de buts.

Le Betis parmi les grands : La victoire contre le « Club Royal » propulse le club sévillan à la 3e place du classement, également avec 9 points.

Selon vous, la malchance du Real à Séville est-elle un simple hasard ou la tactique de José Mourinho commence-t-elle à faiblir face aux équipes fortes de La Liga ? Le « Club Royal » pourra-t-il reprendre sa place lors des prochaines journées ? Laissez vos avis en commentaires !