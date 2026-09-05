Un scandale de corruption sans précédent frappe les plus hautes sphères du pouvoir et du système judiciaire ukrainien. Selon « Ukrainska Pravda », le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Parquet spécialisé anticorruption (SAP) mènent des perquisitions urgentes et une enquête approfondie visant le Procureur général d'Ukraine, Ruslan Kravchenko, son adjointe Mariya Vdovichenko, ainsi que le chef de l'administration militaire de la région d'Odessa, Oleg Kiper.

Le haut échelon dans le viseur : Qui est perquisitionné ?

L'opération exceptionnelle des organes anticorruption a visé simultanément plusieurs figures influentes du pays :

Le Procureur général et le chef de la région d'Odessa : Des sources indiquent que les agents du NABU et du SAP effectuent des perquisitions dans les résidences et bureaux du Procureur général Ruslan Kravchenko, de sa première adjointe Mariya Vdovichenko et du chef de la région d'Odessa, Oleg Kiper ;

Démenti rapide du Parquet général : Selon le média « Strana », le service de presse du Parquet général a immédiatement démenti les informations concernant des perquisitions visant la direction, affirmant qu'aucune action n'a été menée aux adresses personnelles de Kravchenko ;

Actions d'enquête au bureau de Zelensky : Le député de la Rada, Aleksey Goncharenko, a déclaré que les enquêteurs du NABU ne se limitaient pas au Parquet et menaient également des actes procéduraux au bureau du Président Volodymyr Zelensky. Le chef du département cybernétique arrêté pour « parrainage » de centres d'appels frauduleux

Derrière cette opération majeure se cache la protection d'un réseau illégal ayant escroqué des milliers de personnes :

L'arrestation de Sergey Krapiva :

Dans le cadre des perquisitions, le chef du département cybernétique du Parquet général (qui occupait également le poste de chef adjoint du département international), Sergey Krapiva, a été officiellement arrêté ; Accusation de couverture du « business noir » :

Selon l'enquête, de hauts fonctionnaires du Parquet sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de « parrainage » (krishevaniye) pour protéger des centres d'appels frauduleux spécialisés dans le vol de données bancaires et personnelles ; Échelle transnationale :

Ces faux centres d'appels auraient escroqué des millions de personnes, non seulement en Ukraine, mais aussi à l'étranger. Confrontation ouverte au sein du pouvoir

Cet événement marque une nouvelle étape dans la crise interne du système de sécurité ukrainien :

La détermination des organes indépendants :

Le fait que le NABU et le SAP prennent des mesures aussi directes contre le Procureur général en exercice et le chef d'une région frontalière stratégique montre qu'il n'y a plus de limites dans la lutte contre la corruption ; Exigences occidentales et conséquences politiques :

Alors que les partenaires internationaux exigent une lutte intransigeante contre la corruption, cette affaire retentissante devrait entraîner des démissions et des remaniements majeurs. Selon vous, ces raids visent-ils à éradiquer la corruption ou s'agit-il d'une lutte d'influence entre groupes politiques ? Quel impact sur l'image de l'État ? Laissez vos avis en commentaire !

Sizningcha, Ukraina Bosh prokuraturasi va viloyat rahbariyati ustidan boshlangan ushbu keskin reydlar haqiqiy korrupsiyani ildizi bilan yo‘qotishga qaratilganmi yoki siyosiy guruhlarning navbatdagi ta’sir kurashimi? Xalqaro yordamlar fonida bunday mojarolar davlat obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!