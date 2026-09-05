L'entraîneur du FC Barcelone réagit à la défaite du Real Madrid face au Betis

·13·Sport
L'entraîneur du FC Barcelone réagit à la défaite du Real Madrid face au Betis

La course au titre en Liga devient de plus en plus intense avec des rebondissements inattendus. Le Real Madrid a perdu des points précieux en s'inclinant 0-1 lors d'un match tendu à l'extérieur contre le Betis. Dans ce contexte, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a commenté la performance des Madrilènes et a souligné les objectifs principaux de son équipe. Barca Universal a relayé les propos du technicien allemand.

Coup dur au Betis : le sort scellé à la 81e minute

Les Madrilènes sont repartis bredouilles malgré tous leurs efforts lors d'un match complexe à Séville :

  • Une défaite douloureuse à l'extérieur : Dans le cadre de la 3e journée du championnat d'Espagne, les « Merengues » ont rendu visite au Betis et n'ont pas réussi à percer la défense adverse ;

  • Un but unique à la 81e minute : Le sort du match s'est décidé en fin de rencontre — le but inscrit par les joueurs du Betis à la 81e minute a infligé au géant madrilène sa première défaite douloureuse de la saison ;

  • Attaques stériles : Bien que le Real ait créé plusieurs occasions franches pour ouvrir le score, la performance héroïque du gardien et des défenseurs adverses les a empêchés de marquer.

L'aveu lucide de Flick : « Nous ne nous concentrons que sur nous-mêmes »

L'entraîneur du FC Barcelone a évalué objectivement le faux pas de son rival et a clarifié la priorité des Catalans :

  • Respect pour le talent de l'adversaire : Le technicien allemand a reconnu les efforts du Real : « Le Real a bien joué et a créé de nombreuses occasions pour gagner », a souligné Flick ;

  • Dévouement à la mission : Dans le même temps, l'entraîneur a rappelé qu'il ne fallait pas se laisser distraire par les résultats des concurrents : « Mais le plus important pour nous est de nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre jeu » ;

  • Le principe de ne pas céder à l'euphorie : Flick exige de maintenir le calme au sein de l'équipe et de consolider la première place en Liga sans excitation inutile.

Intrigue au classement : Le FC Barcelone a un avantage important

Les résultats de cette journée ont rendu la lutte en haut du tableau de la Liga encore plus serrée :

  • Égalité de points — 9:9 : Actuellement, le Real compte 9 points et occupe la deuxième place en raison de la différence de buts ;

  • Un leader avec un match en retard : Le FC Barcelone est également en tête du classement avec 9 points, mais les Catalans ont joué un match de moins que leur rival ;

  • Possibilité d'accroître l'écart : Si les joueurs de Flick remportent leur match en retard, ils pourraient prendre 3 points d'avance sur les Madrilènes et s'installer seuls en tête du classement dès le début de la saison.

Selon vous, la défaite du Real face au Betis est-elle un simple accident ou des problèmes tactiques plus profonds apparaissent-ils dans leur jeu ? Le FC Barcelone de Hansi Flick pourra-t-il profiter de son match en retard pour creuser l'écart ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Mourinho accuse les joueurs du Betis de simulation flagrante : un choc de rusesMourinho accuse les joueurs du Betis de simulation flagrante : un choc de rusesAujourd'hui, 18:51Husanov titulaire avec Manchester City contre CoventryHusanov titulaire avec Manchester City contre CoventryAujourd'hui, 18:37Lamine Yamal intégré au groupe des capitaines du FC BarceloneLamine Yamal intégré au groupe des capitaines du FC BarceloneAujourd'hui, 15:35Le défenseur du Real Betis explique comment il a neutralisé le penalty de MbappéLe défenseur du Real Betis explique comment il a neutralisé le penalty de MbappéAujourd'hui, 15:34Le FC Barcelone face à une perte majeure : Lamine Yamal manque l'entraînementLe FC Barcelone face à une perte majeure : Lamine Yamal manque l'entraînementAujourd'hui, 14:50Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre NeftchiRuziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre NeftchiAujourd'hui, 14:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)