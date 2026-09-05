L'entraîneur du FC Barcelone réagit à la défaite du Real Madrid face au Betis

La course au titre en Liga devient de plus en plus intense avec des rebondissements inattendus. Le Real Madrid a perdu des points précieux en s'inclinant 0-1 lors d'un match tendu à l'extérieur contre le Betis. Dans ce contexte, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a commenté la performance des Madrilènes et a souligné les objectifs principaux de son équipe. Barca Universal a relayé les propos du technicien allemand.

Coup dur au Betis : le sort scellé à la 81e minute

Les Madrilènes sont repartis bredouilles malgré tous leurs efforts lors d'un match complexe à Séville :

Une défaite douloureuse à l'extérieur : Dans le cadre de la 3e journée du championnat d'Espagne, les « Merengues » ont rendu visite au Betis et n'ont pas réussi à percer la défense adverse ;

Un but unique à la 81e minute : Le sort du match s'est décidé en fin de rencontre — le but inscrit par les joueurs du Betis à la 81e minute a infligé au géant madrilène sa première défaite douloureuse de la saison ;

Attaques stériles : Bien que le Real ait créé plusieurs occasions franches pour ouvrir le score, la performance héroïque du gardien et des défenseurs adverses les a empêchés de marquer.

L'aveu lucide de Flick : « Nous ne nous concentrons que sur nous-mêmes »

L'entraîneur du FC Barcelone a évalué objectivement le faux pas de son rival et a clarifié la priorité des Catalans :

Respect pour le talent de l'adversaire : Le technicien allemand a reconnu les efforts du Real : « Le Real a bien joué et a créé de nombreuses occasions pour gagner », a souligné Flick ;

Dévouement à la mission : Dans le même temps, l'entraîneur a rappelé qu'il ne fallait pas se laisser distraire par les résultats des concurrents : « Mais le plus important pour nous est de nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre jeu » ;

Le principe de ne pas céder à l'euphorie : Flick exige de maintenir le calme au sein de l'équipe et de consolider la première place en Liga sans excitation inutile.

Intrigue au classement : Le FC Barcelone a un avantage important

Les résultats de cette journée ont rendu la lutte en haut du tableau de la Liga encore plus serrée :

Égalité de points — 9:9 : Actuellement, le Real compte 9 points et occupe la deuxième place en raison de la différence de buts ;

Un leader avec un match en retard : Le FC Barcelone est également en tête du classement avec 9 points, mais les Catalans ont joué un match de moins que leur rival ;

Possibilité d'accroître l'écart : Si les joueurs de Flick remportent leur match en retard, ils pourraient prendre 3 points d'avance sur les Madrilènes et s'installer seuls en tête du classement dès le début de la saison.

Selon vous, la défaite du Real face au Betis est-elle un simple accident ou des problèmes tactiques plus profonds apparaissent-ils dans leur jeu ? Le FC Barcelone de Hansi Flick pourra-t-il profiter de son match en retard pour creuser l'écart ? Laissez vos avis dans les commentaires !