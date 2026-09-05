Un tournant sensationnel et inattendu se produit sur le front ukrainien : le média « Ukrainskaya pravda » et le député de la Rada suprême Oleksiy Gontcharenko ont annoncé que les unités des forces armées ukrainiennes avaient reçu l'ordre de cesser le feu sur tout le front pendant 3 jours. Ce « régime de silence » coïncide avec la période où le président américain Donald Trump et ses envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner effectuent une visite diplomatique urgente à Moscou et à Kiev.

Trêve totale de 72 heures : combats arrêtés sur terre, dans les airs et en mer

Selon les informations, l'ordre donné aux unités militaires inclut des exigences d'arrêt complet :

Durée et restrictions précises : Le régime de cessez-le-feu est indiqué comme étant en vigueur du 5 septembre à 00h00 jusqu'au 8 septembre à 23h59 ;

Silence total sur trois fronts : Le député Oleksiy Gontcharenko a confirmé que le régime de silence s'applique uniformément à toutes les directions : affrontements terrestres, attaques de drones et de missiles dans les airs, et mouvements en mer ;

Silence officiel et attente : En raison de la phase extrêmement délicate du conflit, aucune déclaration officielle n'a encore été faite par les hautes autorités militaires et politiques ukrainiennes concernant cet ordre.

La mission des émissaires de Trump et une forte pression diplomatique

Les cercles politiques internationaux suggèrent que cette décision est le résultat de négociations d'urgence menées par Washington :

Le vol de Witkoff et Kushner : Le média d'analyse « Politika strany » note que la trêve potentielle de 3 jours coïncide exactement avec les dates des négociations que les principaux négociateurs de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, tiendront avec Poutine à Moscou, puis avec Zelensky à Kiev ;

Exigence de Washington et couloir de sécurité : Il avait été rapporté précédemment que la Maison Blanche avait demandé à Moscou et à Kiev de ne pas mener de frappes pendant la présence des diplomates dans la région, et de cesser les attaques contre les capitales et les infrastructures énergétiques ;

Première répétition d'une grande trêve : Les analystes supposent que cet arrêt de trois jours pourrait être le premier couloir de test de la Maison Blanche pour geler le conflit global et vérifier la volonté réelle des parties de conclure un accord de paix.

Selon vous, ce régime de silence de 3 jours, annoncé lors de la visite des représentants de l'administration Trump, sera-t-il respecté sur le champ de bataille ou sera-t-il rompu ? Cet arrêt à court terme peut-il marquer le début réel de la fin d'une guerre qui dure depuis des années ? Laissez vos avis dans les commentaires !