Trump s'exprime ouvertement sur le conflit militaire avec l'Iran et le contrôle du détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, a qualifié la confrontation militaire directe entre Washington et Téhéran de « bagatelle insignifiante » (bagatelle) pour les États-Unis. Sur fond de cette déclaration retentissante, Trump a souligné qu'il n'était plus intéressé par la conclusion d'un accord de cessez-le-feu avec les dirigeants iraniens, car les États-Unis contrôlent désormais presque totalement le détroit d'Ormuz, un point stratégique clé, et que l'économie de son adversaire est en plein effondrement.

« Ce n'est pas une guerre, c'est un conflit militaire mineur » : l'évaluation de Vance et Trump

Le chef de la Maison Blanche a commenté la position officielle de Washington sur la situation comme suit :

La prudence du vice-président : Plus tôt, le vice-président américain J.D. Vance avait ouvertement déclaré qu'il ne qualifierait pas les événements militaires en cours de « guerre » à part entière ;

La réponse cinglante de Trump : À la question des journalistes sur la manière de nommer ce conflit, Trump a répondu : « J'appelle cela un différend militaire, car pour nous, c'est juste une bagatelle insignifiante », a-t-il répondu (la séquence a été diffusée par la chaîne C-SPAN) ;

Absence de volonté de compromis : Le président a ajouté qu'il ne ressentait pas le besoin de mener des dialogues diplomatiques pour mettre fin aux hostilités avec Téhéran, car l'équilibre actuel des forces satisfait pleinement la Maison Blanche.

Contrôle du détroit d'Ormuz et effondrement de l'économie iranienne

Trump a révélé les principaux facteurs stratégiques qui ont renforcé la supériorité militaire :

La porte du pétrole mondial sous contrôle : Selon le président, la marine américaine a pris le contrôle « presque total » du détroit d'Ormuz, l'artère la plus importante pour le transport pétrolier sur la planète ;

Effondrement total de l'économie : En raison des sanctions dévastatrices et de la confrontation, le système financier iranien traverse une phase de « krach total » (effondrement) ;

La menace de « rayer de la carte » : Le 31 août, après que le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré à Washington que « vous regretterez vos nouvelles attaques », Trump a ouvertement menacé de « rayer l'Iran de la carte en tant qu'État ».

Combats débutés en février et trêve de juin avortée

La crise militaire entre les deux pays a traversé plusieurs étapes en peu de temps :

Le début de la guerre : Les affrontements armés actifs entre les États-Unis et l'Iran ont commencé en février de cette année ;

Accord rompu : Bien que les parties soient parvenues à un accord de cessez-le-feu en juin, les hostilités ont repris de plus belle quelques semaines plus tard ;

Stratégie de pression à long terme : La déclaration de Trump montre que Washington ne mise plus sur la table des négociations, mais sur une stratégie visant à épuiser totalement Téhéran sur les plans économique et militaire.

Selon vous, Donald Trump qualifier le conflit avec l'Iran de « bagatelle insignifiante » signifie-t-il la supériorité absolue des États-Unis ou est-ce le prélude à une explosion plus dangereuse au Moyen-Orient ? Quel impact le contrôle du détroit d'Ormuz par les États-Unis aura-t-il sur les prix du pétrole et le marché mondial ? Laissez vos avis dans les commentaires !