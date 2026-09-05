L'Athletic Bilbao affronte l'Atlético de Madrid lors de la 4e journée de La Liga

Dans le cadre de la 4e journée de La Liga espagnole, un choc central captivera des millions de fans de football. Au stade majestueux de San Mamés, forteresse imprenable du Pays basque, l'Athletic Bilbao accueille l'Atlético de Madrid. Prévu à 19h15, ce duel promet d'être l'événement le plus brûlant de la journée, non seulement pour les trois points en jeu, mais aussi pour le choc des caractères, la tactique intransigeante et la confrontation des stars.

Le test de la forteresse de San Mamés : Le rempart défensif des frères Williams et de Laporte

Bien que les hôtes n'aient récolté que 3 points lors des trois premières journées, se classant 13e, ils déploient leurs forces principales capables de faire tomber n'importe quel grand club sur leur terrain :

Ligne de but et défense : Le gardien numéro un de l'équipe nationale espagnole, Unai Simón, protège les cages, tandis qu'au centre de la défense, l'expérimenté Aymeric Laporte fait son retour aux côtés de Yeray Álvarez, avec Jesús Areso et Yuri Berchiche sur les ailes ;

Le bloc central : Le milieu de terrain est confié à Iñigo Ruiz, Beñat Prados et au meneur de jeu créatif Oihan Sancet ;

La vitesse fulgurante sur les ailes : En attaque, le champion d'Europe Nico Williams, le capitaine et leader Iñaki Williams ainsi que le jeune talent Roberto Navarro mettront à l'épreuve la solidité des défenseurs adverses.

L'armée renouvelée de Diego Simeone : Lookman, Lee Kang-in et Grimaldo dès les premières minutes

Avec 7 points récoltés lors des premières journées et une 4e place au classement, l'équipe de Diego Simeone arrive à Bilbao avec un effectif considérablement remanié et extrêmement offensif :

Gardien et forteresse solide : Jan Oblak, l'un des gardiens les plus fiables au monde, garde les buts, avec Marc Pubill et David Hancko en défense centrale. Sur les côtés, Marcos Llorente et le maître du flanc gauche Alejandro Grimaldo seront à l'œuvre ;

La discipline de fer au milieu : Au centre, Giuliano Simeone, le talentueux Pablo Barrios, le milieu défensif danois Morten Hjulmand et le maître à jouer Álex Baena seront en action ;

La nouvelle menace offensive : Le trio d'attaque madrilène, composé de l'un des ailiers les plus dangereux de la planète, Ademola Lookman, et du talentueux coréen Lee Kang-in, sera chargé de créer le danger dans la surface de réparation adverse.

Situation au classement : Course aux leaders ou sensation basque ?

Ce match intensifiera certainement la lutte dans le haut du tableau de La Liga :

Le plan des 10 points de l'Atlético : Si les Madrilènes l'emportent, ils atteindront 10 points et renforceront leur candidature pour la domination parmi les leaders du championnat ;

L'opportunité de sortie de crise pour l'Athletic : Pour les hôtes, remonter au-delà de la 13e place et stopper l'un des favoris du tournoi devant leurs propres supporters est une mission urgente.

Selon vous, qui l'emportera dans l'atmosphère intense de San Mamés ? L'Athletic mené par Laporte et les frères Williams, ou l'Atlético de Simeone renforcé par Lookman et Lee Kang-in ? Quelle star décidera du sort du match ? Laissez vos avis en commentaires !