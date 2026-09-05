Le chef de la Direction principale du renseignement ukrainien, Kirill Budanov, dans une déclaration à la prestigieuse publication The New York Times , a révélé les détails des négociations en coulisses entre Kiev et Moscou. Selon lui, il a conseillé au président Volodymyr Zelensky de rejeter fermement tout accord permettant à Moscou de hisser son drapeau sur des territoires qui ne sont pas sous le contrôle de l'armée russe. Il a également été indiqué que les pourparlers pourraient reprendre dans les prochains jours, mais qu'un cessez-le-feu sur le front n'est pas attendu avant le printemps 2027.

Position ferme sur le Donbass : « Pas de drapeau russe »

Kirill Budanov a précisé les limites de principe de l'Ukraine sur les questions territoriales :

Aucune reconnaissance des pertes territoriales : Le responsable a souligné qu'il était prêt à toute démarche diplomatique menant à la fin de la guerre, mais qu'il n'accepterait jamais la perte officielle de terres ;

Conseil strict donné à Zelensky : Budanov a conseillé au dirigeant ukrainien de ne signer aucun document permettant au drapeau russe de flotter sur des zones qui ne sont pas passées sous contrôle russe sur le champ de bataille ;

Statut des quatre villes restantes : Dans les documents de négociation, les zones du Donbass restant sous contrôle ukrainien sont décrites comme « quatre villes de taille moyenne partiellement détruites et de vastes terres agricoles ».

Dialogue secret à Abou Dabi : 2 questions clés sur 20 points

The New York Times a révélé les points importants des accords secrets négociés sous médiation américaine :

Réduction de 20 à 2 points : Lors des négociations tenues début 2026 à Abou Dabi, sous médiation américaine, le projet d'accord global initial de 20 points a été réduit à deux nœuds principaux ;

Sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia et du Donbass : Actuellement, seuls deux sujets décisifs restent à l'ordre du jour : le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia et l'avenir des terres du Donbass sous contrôle ukrainien ;

Propositions de gestion d'urgence : Les discussions ont suggéré des mécanismes inhabituels pour gérer ces zones, notamment le transfert du contrôle à des sociétés militaires privées (SMP), la création d'un « Conseil de paix » spécial avec le soutien des États-Unis, ou la mise en place d'une administration civile conjointe.

Perspectives de négociation : pas de cessez-le-feu avant le printemps 2027

Malgré l'intensification de l'activité diplomatique, la probabilité d'une fin de la guerre à court terme est jugée très faible :

Reprise attendue des pourparlers : Kirill Budanov a déclaré que les contacts entre les parties pourraient reprendre au cours de ce mois ;

Échéance du printemps 2027 : Cependant, la reprise des négociations ne signifie pas un cessez-le-feu rapide sur le front. Budanov a clairement indiqué qu'il ne croit pas à un accord de cessez-le-feu sur le champ de bataille avant le printemps 2027 ;

Lutte à long terme : Cette déclaration montre clairement que des obstacles très complexes subsistent face aux tentatives de Washington de geler immédiatement le conflit.

Selon vous, le « Conseil de paix » ou le contrôle par des structures privées envisagé pour le Donbass et la centrale de Zaporijjia peuvent-ils mettre fin au conflit ? L'estimation de Kirill Budanov selon laquelle un cessez-le-feu n'est pas attendu avant le printemps 2027 est-elle réaliste ? Laissez vos avis dans les commentaires !