Plus de 11 000 piercings : comment Elaine Davidson a établi un record

·4·Monde
Plus de 11 000 piercings : comment Elaine Davidson a établi un record

L'Écossaise Elaine Davidson a attiré l'attention du monde entier grâce à son apparence et son style unique. Elle a établi un record inhabituel en se faisant poser plus de 11 000 piercings et divers ornements métalliques sur le corps.

Les innombrables décorations sur son corps ont fait d'Elaine la personne la plus piercée au monde. Ce chiffre a conduit à l'inscription de son nom dans le Guinness des records.

L'apparence colorée et radicalement différente d'Elaine suscite l'étonnement chez beaucoup. Son record est cité depuis des années comme l'un des plus insolites.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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