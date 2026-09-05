Un record sans précédent dans le domaine du commerce électronique et du marketing a été établi lors du Forum économique oriental (VEF) à Vladivostok. La célèbre streameuse chinoise Dandan (Yang Junxin) a réussi à vendre pour plus d'un milliard de roubles (environ 11 millions de dollars) de produits russes via des diffusions en direct depuis le site du forum. Veronika Nikishina, directrice générale du Centre d'exportation russe (REC), a déclaré à l'agence TASS que ce résultat, atteint dans le cadre du festival en ligne « Made in Russia », a pleinement répondu à toutes les attentes.

17 millions en 5 minutes : le record du « standard d'or »

Le format de diffusion en direct de l'influenceuse chinoise s'est avéré bien plus efficace que les campagnes d'exportation et de publicité traditionnelles :

Ventes flash de 5 minutes : Dès les 5 premières minutes après le début du stream, pour 17 millions de roubles de produits ont été entièrement vendus ;

Le cap du milliard franchi : Le volume total des ventes sur les 4 jours du festival en ligne a dépassé 1 milliard de roubles. C'était l'objectif fixé par le REC à la blogueuse, et Dandan a atteint son « standard d'or » à 100 % ;

Contenu nocturne : Le volume des ventes ne s'est pas arrêté à la fin du direct ; les commandes continuent grâce au contenu vidéo supplémentaire enregistré par la streameuse pendant la nuit.

30 millions de spectateurs en 7 heures : l'intérêt du public chinois

Le festival de commerce électronique s'est distingué par sa portée et la diversité des produits :

Direct depuis Vladivostok : Dandan a personnellement sélectionné les produits pour la présentation et a animé un stream ininterrompu de 7 heures depuis le site de Vladivostok ;

Une audience de 30 millions de personnes : Plus de 30 millions d'utilisateurs chinois ont regardé la diffusion pendant les sept heures de direct ;

130 entreprises et 250 types de produits : Plus de 130 entreprises manufacturières provenant de plus de 50 régions de Russie ont participé au festival avec plus de 250 types de produits.

L'initiative de Poutine et la coopération débutée en 2025

Ce projet fait partie de la stratégie d'exportation au niveau national :

Instruction du chef de l'État : Le programme de promotion des produits nationaux à l'étranger sous la marque « Made in Russia » a été élaboré par le gouvernement et le REC sur instruction du président russe Vladimir Poutine ;

Une histoire de partenariat réussi : La coopération avec Dandan a débuté en 2025, après sa première visite à Moscou sur invitation du REC, et est devenue aujourd'hui un pont majeur pour le commerce électronique transfrontalier.

Selon vous, la vente de produits via des directs de blogueurs suivis par des millions de personnes peut-elle remplacer totalement l'exportation et les magasins traditionnels ? Les fabricants ouzbeks devraient-ils également utiliser ce format de streaming pour accéder aux marchés étrangers ? Laissez vos avis en commentaires !