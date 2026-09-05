Les États-Unis vendent pour 5 milliards de dollars de bombes de précision à l'Arabie saoudite

Le Département d'État américain a officiellement approuvé un contrat majeur pour la fourniture à l'Arabie saoudite de bombes aériennes de précision à longue portée JDAM-ER et d'équipements militaires modernes associés. Selon les informations publiées sur le site du département, ce vaste paquet militaire, d'une valeur totale d'environ 5 milliards de dollars, vise à renforcer l'équilibre des forces au Moyen-Orient et à porter les capacités de frappe aérienne de Riyad à un niveau sans précédent.

Plus de 10 000 bombes aériennes : détails de la commande de Riyad

Formulé à la demande du Royaume d'Arabie saoudite, ce paquet militaire impressionne les experts par son ampleur :

Contrat stratégique de 5 milliards de dollars : Le département de la politique étrangère des États-Unis a officiellement approuvé la décision de vendre à Riyad les armements aériens et les modules de guidage les plus avancés ;

5 004 bombes aériennes de 227 kilogrammes : Près de la moitié de l'arsenal commandé est constitué de munitions de précision pesant 227 kg ;

5 000 bombes lourdes de 907 kilogrammes : Parallèlement, 5 000 bombes lourdes de 907 kg, conçues pour détruire les fortifications ennemies et les bunkers souterrains, ainsi que leurs kits de guidage, seront livrées ;

Approvisionnement militaire supplémentaire : Dans le cadre du contrat, la logistique, le soutien technique et des systèmes d'adaptation pour les avions de chasse seront également fournis.

La puissance redoutable du système JDAM-ER : de la bombe classique à l'« arme intelligente »

La technologie JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) est l'un des outils les plus redoutables de la guerre aérienne moderne :

Système de guidage « intelligent » : Ce kit transforme des bombes classiques à chute libre en armes de frappe guidées de haute précision dotées d'un système de navigation GPS et inertielle ;

Vol longue portée (ER) : Grâce aux ailes repliables installées sur la bombe, celle-ci peut planer sur plus de 70 à 80 kilomètres après avoir été larguée. Cela permet aux avions saoudiens de frapper sans entrer dans la zone de défense aérienne adverse ;

Impact des tensions au Moyen-Orient : Alors que la confrontation avec l'Iran et la menace des Houthis en mer Rouge persistent, l'Arabie saoudite équipe son aviation militaire de l'arsenal le plus puissant de la région.

Selon vous, l'achat par l'Arabie saoudite de bombes de précision américaines pour 5 milliards de dollars servira-t-il à maintenir la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient, ou alimentera-t-il une nouvelle course aux armements dans la région ? Laissez vos avis dans les commentaires !