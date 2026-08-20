Donald Trump souhaite tenir de nouvelles négociations avec Kim Jong-un cet automne

Le président américain Donald Trump le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a confirmé son intention de tenir une nouvelle rencontre avec lui cette année. S’exprimant avec des journalistes devant la Maison-Blanche, le chef d’État a évoqué le potentiel nucléaire de la Corée du Nord et déclaré être prêt à rétablir les relations avec Pyongyang grâce à une diplomatie personnelle.

« Il possède 57 armes nucléaires puissantes » : la déclaration de Trump

Le président américain, qui a évalué positivement ses relations avec le dirigeant nord-coréen, a souligné l’importance du facteur personnel des dirigeants pour résoudre le problème nucléaire :

« Oui, je le rencontrerai certainement. Nos relations avec Kim Jong-un sont bonnes. Il possède 57 armes nucléaires très puissantes. Cela n’aurait vraiment pas dû être autorisé, mais ces armes sont désormais en sa possession. Je le connais très bien. Si nous avons un président intelligent, les choses se passeront bien pour lui. Si le dirigeant est ignorant, rien ne fonctionne. Kim Jong-un m’a toujours traité avec beaucoup de respect », a déclaré Donald Trump.

Chronologie des échanges entre Trump et Kim Jong-un

Indicateur Faits historiques et rencontre attendue Nombre de rencontres précédentes Total 3 fois (1 sommet en 2018, 2 en 2019) Raison de l’interruption des négociations Désaccord sur la destruction des infrastructures nucléaires et la levée des sanctions Potentiel actuel de la Corée du Nord Selon la déclaration de Trump, environ 57 ogives nucléaires Date de la nouvelle rencontre Les mois d’automne 2026 (The Wall Street Journal) Objectif principal Relancer les négociations au point mort sur le programme nucléaire de Pyongyang

Un nouveau sommet historique attendu cet automne

The Wall Street Journal rapporte que l’administration Trump prévoit d’organiser une rencontre directe à l’automne de cette année afin de relancer le dialogue au point mort avec Pyongyang sur son programme nucléaire.

Il a été annoncé en début de semaine que le dirigeant nord-coréen avait répondu favorablement à la proposition de dialogue de Washington. Selon les experts, une quatrième rencontre en face à face entre les deux parties pourrait offrir une nouvelle occasion de réduire les tensions dans la péninsule coréenne et de renforcer la sécurité mondiale.

Selon vous, la nouvelle rencontre attendue entre Donald Trump et Kim Jong-un conduira-t-elle la Corée du Nord à renoncer à ses armes nucléaires ou se soldera-t-elle, comme auparavant, par un échec ?

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