Une chaîne de télévision iranienne cible Barron Trump, le plus jeune fils de Trump

Le Secret Service américain a ouvert une enquête sur une vidéo diffusée par une chaîne de télévision d'État iranienne, contenant des menaces contre le plus jeune fils du président Donald Trump, Barron Trump. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz .

Il est rapporté qu'en février, après le début de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et les membres de sa famille ont été tués. Depuis, les médias iraniens radicaux ont diffusé à plusieurs reprises des contenus menaçant le président Trump et sa famille.

De telles menaces avaient déjà été proférées à l'encontre de la Première dame Melania Trump. Cependant, cette fois-ci, il est indiqué que le plus jeune fils du président, Barron Trump, est devenu publiquement une cible.

Nate Herring, porte-parole du Secret Service américain, a confirmé être au courant de la vidéo. « Le Secret Service est conscient de cette vidéo et enquête sur toutes les situations pouvant être perçues comme une menace envers les personnes que nous protégeons », a-t-il déclaré.

Parallèlement, Herring a souligné que, pour des raisons de sécurité opérationnelle, ils ne discutent pas des renseignements liés à la protection du président et de sa famille.

La vidéo de trois minutes contient des appels à la violence ainsi que des images mises en scène de lieux où le fils du président américain est connu pour se rendre fréquemment.

À la fin de la vidéo, le présentateur déclare que les gens « attendent avec impatience de remporter la récompense de 10 millions de dollars ». Le Secret Service américain évalue actuellement le degré de sérieux de la menace.