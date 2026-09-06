Un incendie lors d'un mariage fait 22 morts

·89·Monde
Un incendie lors d'un mariage fait 22 morts

À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une cérémonie de mariage a tourné au drame. Dans la nuit du 4 au 5 septembre, un incendie survenu dans une salle des fêtes de la commune de Lingwala a fait, selon un bilan préliminaire, 22 morts et de nombreux blessés.

L'incident Panacée a eu lieu dans la salle des fêtes, située au rez-de-chaussée d'un bâtiment sur le boulevard Triomphal. Au moment de l'incendie, une cérémonie de mariage s'y déroulait. Les victimes ont été transportées dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa, notamment Vijana, Cinquantenaire et le centre médical du Camp Kokolo.

Le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, a indiqué que, selon le bilan établi au matin du 5 septembre, le nombre de victimes s'élevait à 22 personnes. Cependant, ce chiffre est provisoire et le nombre de décès pourrait augmenter.

La cause exacte de l'incendie reste inconnue pour le moment. Selon les premières informations, les difficultés d'évacuation rapide des personnes ont aggravé la tragédie. La salle ne disposait que d'une seule issue de secours, trop étroite pour permettre la sortie simultanée d'un grand nombre d'invités.

La panique provoquée par l'incendie et l'épaisse fumée ont encore compliqué la situation.

Une enquête est en cours. Les autorités prennent des mesures pour déterminer les causes de l'incendie et vérifier le respect des normes de sécurité dans les salles des fêtes.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

En Afghanistan, une fillette de 6 ans a été mariée à un homme de 60 ans pour 200 000 roupiesEn Afghanistan, une fillette de 6 ans a été mariée à un homme de 60 ans pour 200 000 roupiesAujourd'hui, 20:38Une éruption volcanique provoque l'annulation de vols dans un aéroport majeur d'IndonésieUne éruption volcanique provoque l'annulation de vols dans un aéroport majeur d'IndonésieAujourd'hui, 20:29Un coffre-fort rempli de dollars découvert au bureau du Procureur général en UkraineUn coffre-fort rempli de dollars découvert au bureau du Procureur général en UkraineAujourd'hui, 19:57Trump annonce de nouvelles routes pétrolières alternatives au détroit d'Ormuz (vidéo)Trump annonce de nouvelles routes pétrolières alternatives au détroit d'Ormuz (vidéo)Aujourd'hui, 18:29Où vit aujourd'hui la princesse Haya bint al-Hussein, qui a fui le cheikh de Dubaï ?Où vit aujourd'hui la princesse Haya bint al-Hussein, qui a fui le cheikh de Dubaï ?Aujourd'hui, 17:51Trump affirme que Poutine n'a pas l'intention d'attaquer l'OTAN (vidéo)Trump affirme que Poutine n'a pas l'intention d'attaquer l'OTAN (vidéo)Aujourd'hui, 17:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars