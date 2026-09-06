Un incendie lors d'un mariage fait 22 morts

À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une cérémonie de mariage a tourné au drame. Dans la nuit du 4 au 5 septembre, un incendie survenu dans une salle des fêtes de la commune de Lingwala a fait, selon un bilan préliminaire, 22 morts et de nombreux blessés.

L'incident Panacée a eu lieu dans la salle des fêtes, située au rez-de-chaussée d'un bâtiment sur le boulevard Triomphal. Au moment de l'incendie, une cérémonie de mariage s'y déroulait. Les victimes ont été transportées dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa, notamment Vijana, Cinquantenaire et le centre médical du Camp Kokolo.

Le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, a indiqué que, selon le bilan établi au matin du 5 septembre, le nombre de victimes s'élevait à 22 personnes. Cependant, ce chiffre est provisoire et le nombre de décès pourrait augmenter.

La cause exacte de l'incendie reste inconnue pour le moment. Selon les premières informations, les difficultés d'évacuation rapide des personnes ont aggravé la tragédie. La salle ne disposait que d'une seule issue de secours, trop étroite pour permettre la sortie simultanée d'un grand nombre d'invités.

La panique provoquée par l'incendie et l'épaisse fumée ont encore compliqué la situation.

Une enquête est en cours. Les autorités prennent des mesures pour déterminer les causes de l'incendie et vérifier le respect des normes de sécurité dans les salles des fêtes.